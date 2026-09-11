search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 08:24

H NASA συγχαίρει τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη: «Διαμορφώνει το μέλλον της εξερεύνησης του Διαστήματος»

11.09.2026 08:24
diastima new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο διοικητής της NASA Τζάρεντ ‘Αιζακμαν, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε ο Τζάρεντ ‘Αιζακμαν σε ανάρτησή του στο Χ.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), για λογαριασμό της Ελλάδας, και η αμερικανική εταιρεία Vast για τη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο διοικητής της NASA συνέδεσε την αποστολή με την ευρύτερη συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα του Διαστήματος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή της χώρας στις Συμφωνίες του Άρτεμις.

«Ως εταίρος στις Συμφωνίες του Άρτεμις, η Ελλάδα συμβάλλει ήδη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εξερεύνησης. Με αυτή την αποστολή, συνεισφέρει στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας σε χαμηλή γήινη τροχιά», σημείωσε.

Η ανακοίνωση βρήκε απήχηση και στο Καπιτώλιο, με τον Ελληνοαμερικανό Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μάικ Χαριδόπουλο να αναδημοσιεύει την ανάρτηση του επικεφαλής της NASA.

Η ανάρτηση έχει ενδιαφέρον λόγω του ρόλου του Μ. Χαριδόπουλου στα ζητήματα διαστημικής πολιτικής. Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Διαστήματος και Αεροναυτικής στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εκπροσωπεί την 8η περιφέρεια της Φλόριντα, στην αποκαλούμενη «διαστημική ακτή» (Space Coast), όπου βρίσκονται το Kennedy Space Center και το Cape Canaveral Space Force Station.

Διαβάστε επίσης

Κορυδαλλός: Άγρια καταδίωξη μετά από καβγά στον δρόμο – Αυτοκίνητο παρέσυρε μοτοσικλέτα, πέντε προσαγωγές

Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες η φωτιά στο Κιλκίς

Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία – Όλες οι αλλαγές της νέας χρονιάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

tsipras_DETH26_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Τσίπρας… έκανε ντου στον Σχοινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 10:23
vance_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψύχραιμος» ο Τζέι Ντι Βανς: «Κόμμα του μίσους οι Δημοκρατικοί, απεχθάνονται την Αμερική»

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά στις 18.00 η πλατφόρμα – Τι ισχύει για τις πληρωμές

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

1 / 3