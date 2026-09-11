Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες η φωτιά στο Κιλκίς

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (10/9) σε δασική έκταση, στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκίς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Παιονίας, παρέχοντας υδροφόρες.
Την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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