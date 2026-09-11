Θορυβημένη η κυβέρνηση, «κλείνει» την κινδυνολογία περί «κινδύνου εξ ανατολών»

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Να κλείσει κάθε συζήτηση που αφήνει έστω και την παραμικρή υπόνοια ότι ο μη σχηματισμός κυβέρνησης μετά τις εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει σε… εθνικά δράματα, ενδεχόμενο που άφησαν ανοιχτό δύο μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, επιχειρεί η κυβέρνηση, εν μέσω πυρών από την αντιπολίτευση, η οποία την κατηγορεί για κινδυνολογία και μάλιστα σε πολύ ευαίσθητο τομέα της πολιτικής.

Το μήνυμα Μαρινάκη μετά τις δηλώσεις Φλωρίδη και Γεωργιάδη

Μετά τις δηλώσεις Φλωρίδη και Γεωργιάδη ότι, σε περίπτωση ακυβερνησίας, υπάρχει κίνδυνος να κάνουν «ντου» οι Τούρκοι, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να κλείσει κάθε τέτοια συζήτηση, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Αλλά ναι, μη λέμε άλλα από αυτά τα οποία ισχύουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή κυβέρνηση σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος, αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ανέλυσε τις κινήσεις ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στη χώρα, τόνισε ότι «θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις», αν και έσπευσε να σημειώσει ότι «όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι στα λόγια, στην πράξη – χαρακτηριστικό παράδειγμα η υβριδική απειλή στον Έβρο – έχει τα αντανακλαστικά, την τεχνογνωσία και την επάρκεια να αντιμετωπίζει τις κρίσεις αυτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Ο φόβος για πολιτικό μπούμερανγκ

Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να… ξορκίσει κάθε τέτοια συζήτηση, αντιλαμβανόμενη ότι εύκολα μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να έχει ακριβώς τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Όπως, μάλιστα, έλεγαν σε ιδιωτικές συζητήσεις «γαλάζια» στελέχη, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι έχει ενισχύσει την άμυνα της χώρας περισσότερο από κάθε άλλη φορά και, ταυτόχρονα, να επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό κοινό της μέσα από κινδυνολογία για ενδεχόμενη τουρκική επίθεση, αν δεν επανεκλεγεί ή αν δεν σχηματιστεί άμεσα κυβέρνηση μετά τις κάλπες.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Π. Μαρινάκης χαρακτήρισε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας ως «παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις», καθώς οιαδήποτε άλλη διατύπωση θα έκανε ακόμα χειρότερες τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις μελών της. Στόχος της κυβέρνησης, όπως εξηγήθηκε αρμοδίως στο topontiki.gr, είναι να πάει στις εκλογές προβάλλοντας το έργο της και τη θετική ατζέντα της και ζητώντας από τους πολίτες να συγκρίνουν προγράμματα, θέσεις και αποτελεσματικότητα, και σίγουρα όχι «πατώντας» πάνω στον φόβο – ειδικά δε όταν πρόκειται για τα εθνικά θέματα.

Το αφήγημα της «ισχυρής Ελλάδας»

Ταυτόχρονα, ωστόσο, κρίθηκε ότι μια τέτοια συζήτηση υποσκάπτει και το αφήγημα της «ισχυρής Ελλάδας» που η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός εκπέμπουν διαρκώς, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ενισχυθεί εσωτερικά και, ταυτόχρονα, έχει ενδυναμώσει το διεθνές της αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, στρατηγικές συμφωνίες και πολύπλευρη εξωτερική πολιτική. Επίσης, εκτιμήθηκε ότι δίνει «όπλα» και στα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ να αμφισβητήσουν εκ νέου την εξωτερική πολιτική της, καθώς δύο υπουργοί εμφανίζονται να θέτουν εν αμφιβόλω τη στρατηγική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια.

Σαφές μήνυμα ενόψει εκλογών

Εν πάση περιπτώσει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Π. Μαρινάκης έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι μια κουβέντα περί κινδύνου… «ντου εξ ανατολών» δεν θα γίνει ανεκτή και ότι μόνο μια συζήτηση που θα αφορά την αποτελεσματικότητα και τις επιτυχίες της κυβέρνησης στον τομέα της διπλωματίας και της άμυνας είναι επιτρεπτή ενόψει εκλογών, καθώς αναγνωρίζεται ότι οιαδήποτε άλλη συζήτηση ενέχει περισσότερους κινδύνους παρά οφέλη. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να αναφερθεί στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας και από το Καστελόριζο, όπου θα βρεθεί το Σάββατο για την επέτειο της απελευθέρωσής του.

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