Πούτιν: Τα λάθη της Ευρώπης έφεραν το 43,8% του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

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Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνέδεσε την ισχυρή επίδοση του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με λάθη δυτικών χωρών.
Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.
Ο ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία.
Η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία.
Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σ’ αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.
Ο Πούτιν βρίσκεται στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS αυτό το Σαββατοκύριακο.
Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουσθεί μαζί τους, δήλωσε ακόμα ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
Ωστόσο ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο.
Ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση.
«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», δήλωσε ο Πούτιν.
«Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε.
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