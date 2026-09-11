Προειδοποίηση Πούτιν: Ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία σημαίνει πόλεμος κατά της Ρωσίας – Εμείς δεν απειλούμε την Ευρώπη

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με «πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν «απειλεί» τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Αυτή τη στιγμή, αυτοί (σ.σ. οι Ευρωπαίοι ηγέτες) δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμος εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Russian President Vladimir Putin warns that any deployment of European troops to Ukraine would amount to “a war against Russia” and says Moscow did not “pose a threat” https://t.co/Zb9MpXoiqn — Arab News (@arabnews) September 11, 2026

«Δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να το κάνουμε; Κανείς δεν αντιλαμβάνεται καν ότι δεν έχουμε κανέναν λόγο να συγκρουστούμε με την Ευρώπη», πρόσθεσε, από το Νέο Δελχί όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των BRICS.

Russian President Vladimir Putin:



There is no such threat, and there never was. We don't threaten EU countries and have no intention of threatening them. Why would we?



Nobody even stops to consider that we have no grounds for any kind of conflict with the EU.



Everything was… pic.twitter.com/o7L7mSPNkK — Tabz (@TabzLIVE) September 11, 2026

Ο Πούτιν εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τρομοκρατούν τον πληθυσμό (τους) με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε».

Η Ρωσία ανέκαθεν θεωρούσε την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Η ιδέα αυτή συζητείται εδώ και πολλά χρόνια από τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ποτέ δεν πήρε συγκεκριμένη μορφή.

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