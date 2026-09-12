Σαουδική Αραβία: Έκλεισε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης μετά από επίθεση με drone από το Ιράκ – Έρευνα διέταξε η Βαγδάτη για τους υπευθύνους

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Το Ιράκ χαιρέτισε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκε ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευτεί από το ιρακινό έδαφος.

Η Βαγδάτη καταδίκασε τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ιράκ θα συνεργαστεί με φίλες και σύμμαχες χώρες για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιου είδους επιθέσεων, μετέδωσαν εξάλλου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ. Ωστόσο, το Ριάντ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαφυλάξει την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και τις κρίσιμες υποδομές της.

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης έκλεισε προσωρινά αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, που επικαλούνται μια πηγή στο υπουργείο, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις αυτές και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

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