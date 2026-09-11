Ράλι ανόδου για το πετρέλαιο, 8% άλμα μέσα σε μια εβδομάδα – Κέρδη για τη Wall Street

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Πάνω από 8% εκτινάχθηκαν τα εβδομαδιαία κέρδη του αργού πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι φόβοι για διαταραχές στην προσφορά ώθησαν τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά την πτώση της Παρασκευής.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έκλεισε με απώλειες 2,8% στα 104,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,4% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση της Παρασκευής ήρθε μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων ημερών, με το Brent να έχει αγγίξει την Πέμπτη περίπου τα 108 δολάρια το βαρέλι και το WTI να ξεπερνά τα 104 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent ενισχύθηκε κατά 8,7%, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα πάνω από το κρίσιμο επίπεδο των 100 δολαρίων, ενώ το WTI κατέγραψε άνοδο 9,4%. Η πτώση της Παρασκευής τερμάτισε ένα σερί πέντε συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων για το Brent και οκτώ ημερών κερδών για το WTI.

Οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ώθησαν τη μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ πάνω από τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, για πρώτη φορά.

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Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, λίγες μόλις μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Federal Reserve, με αποτέλεσμα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να σημειώσει κέρδη σε όλους τους δείκτες.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 509 μονάδες ή 0,98% στις 52.573 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,86% στις 7.656 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 0,96% στις 26.333 μονάδες.

Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας σημείωσαν καλύτερη επίδοση, με την απόδοση του 30ετούς να μειώνεται ελαφρά στο 5,354%, αντιθέτως το 10ετές παρουσίασε νέα μικρή άνοδο στο 4,971%.

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