Ολυμπιακός: Ανατροπή στο φινάλε και νίκη 89-87 επί του Ερυθρού Αστέρα – Καθοριστικός Βεζένκοφ (Video)

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Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 89-87 του Ερυθρού Αστέρα στην Κύπρο, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος στην πρώτη του φιλική εμφάνιση πέτυχε 22 πόντους και σημείωσε το καθοριστικό τρίποντο λίγο πριν από το τέλος.
Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και μπήκε στην τελευταία περίοδο προηγούμενος με 76-71.
Οι Πειραιώτες, ωστόσο, ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και άρχισαν σταδιακά να μειώνουν τη διαφορά, μένοντας στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι το φινάλε.
Με το σκορ στο 83-87, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση στα κρίσιμα σημεία. Ο Γιαν Μοντέρο έκλεψε την μπάλα και ο Βεζένκοφ αξιοποίησε τη φάση, ευστοχώντας σε τρίποντο που έφερε τους «ερυθρόλευκους» μπροστά με 88-87, περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
Η ομάδα του Πειραιά διαχειρίστηκε σωστά τις τελευταίες κατοχές και έφτασε τελικά στη νίκη με 89-87.
Ο Σάσα Βεζένκοφ, στο πρώτο του φιλικό, ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού με 22 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πρόσθεσε 16.
Για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισαν οι Τζόρνταν Νουόρα και Τσίμα Μονέκε, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουορντ 8 (1), Μοντέρο 8 (2), Βεζένκοβ 22 (1), Χολ 7, Φουρνιέ 16 (2), Πλώτας 4, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (1), Νετζήπογλου, Εντιάι, Μιλουτίνοβ 3, Τζόσεφ 10.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ιμπον Ναβάρο): Μότλι 15 (1), Τζόουνς 12 (3), Μπάτλερ 4, Μπάλντουιν 2, Νουόρα 17 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 2, Κάρτερ 3 (1), Ντόμπριτς 3 (1), Μεντάρεβιτς, Οτζελέγε 4, Κράμερ 8 (2), Μονέκε 17 (4).
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