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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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11.09.2026 19:34

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτή θα είναι η νέα Τούμπα – Γήπεδο 35.000 θέσεων και πέταλο 9.000 θέσεων

11.09.2026 19:34
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Τα σχέδια για τη νέα Τούμπα η οποία θα στεγάσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη νέα εποχή παρουσίασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μαζί με τους εκπροσώπους των εταιρειών Salfo – Populous.

Η νέα Τούμπα, η οποία θα κατασκευαστεί εκεί όπου είναι η παλιά Τούμπα, θα έχει χωρητικότητα 34.000 – 35.000 θέσεων. Μάλιστα το Βόρειο πέταλο θα έχει φιλοξενεί έως 9.000 θεατές και θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα.

Το γήπεδο θα ολοκληρωθεί 40 μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Οι θέσεις στο γήπεδο θα χωρίζονται σε 16 διαφορετικές κατηγορίες. Προβλέπονται 360 θέσεις για τους σουίτες, 150 θέσεις για τους δημοσιογράφους, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων, θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω.

Θα υπάρχει το Family Deck με 500 θέσεις, ενώ η γενική κατηγορία πώλησης προβλέπει 15.000 θέσεις.

Το 7% της χωρητικότητας αφορά τους φιλοξενούμενους, περίπου 1500 θέσεις.

Προβλέπονται περισσότερες από 400 θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν το γήπεδο ενώ θα έχει και 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης.

O CEO της Salfo, Παναγιώτης Τουμπανάκης είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε περήφανοι που έχουμε παραδώσει στην πόλη έργα όπως το ΜΕΤΡΟ. Η εμπειρία μας σε αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει 2 γήπεδα στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γήπεδα στην Αραβία, την ανακαίνιση του ΣΕΦ, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τη ανακαίνιση του ΟΑΚΑ.

Είμαι χαρούμενος γιατί αφορά τον θαυμάσιο κόσμο του ΠΑΟΚ και γιατί είναι ένας σύλλογος με ιστορικότητα, γιατί αφορά ένα τοπόσημο, θα γίνει μια συνολική ανάπλαση της Τούμπας, τρίτον γιατί είναι ένα έργο… πρόκληση και για αυτό έχουμε μια δυνατή ομάδα με διεθνείς και ελληνικά γραφεία, που θα διασφαλίσει την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση μελετών, στόχος να γίνει το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας και από τα καλύτερα της Ευρώπης, στόχο το Δεκέμβριο η κατάθεση για οικοδομική άδεια».

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