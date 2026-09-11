Live η μάχη του Καραλή με τον Ντουπλάντις στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης – Πέρασε τα 6,15μ ο απίθανος Μανόλο

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Εγκαινιάζεται η νέα διοργάνωση της World Athletics, το Ultimate Championship. Το «Απόλυτο Πρωτάθλημα», όπως είναι, ίσως, η καλύτερή απόδοσή του στα ελληνικά, διεξάγεται το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου στο εθνικό αθλητικό κέντρο της Βουδαπέστης, το στάδιο που φιλοξένησε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, και ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία μιας ακόμα συναρπαστικής σεζόν για τα εντός σταδίου αγωνίσματα και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισαν με τις μεγάλες διακρίσεις τους μια θέση ανάμεσα στους 381 καλεσμένους-εκπροσώπους 65 χωρών στο μεγάλο αθλητικό ραντεβού και αναμένεται να λάμψουν για μια ακόμα φορά.

Πρώτος αγωνίζεται σήμερα Παρασκευή, ο Καραλής και θα ακολουθήσει το Σάββατο στις 20:44 ο Τεντόγλου.

Live τα άλματα:

Απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια να περάσει τα 6,20μ ο Μανόλο

Πέρασε με την πρώτη τα 6.15μ ο ασταμάτητος Καραλής

Πέρασε με την τρίτη ο Μανόλο το 6,05μ





Απέτυχε να περάσει τα 6,05 ο Καραλής στην πρώτη προσπάθεια

Εκτός Κέντρικς και ο Νίλσεν

Περνάει και ο Μάρσαλ τα 5.95μ

Πέρασε και ο Μπράνφορντ με τη δεύτερη

Καραλής και Ντουπλάντις πέρασαν εύκολα

Περνάει ο Γκούτορμσεν

Το ρίχνουν Νίλσεν, Μάρσαλ και Κέντρικς

Τιερί και Μπράντφορντ απέτυχαν στο 5.95μ

Πάμε για τα 5.95μ

Πέρασε τα 5.80μ και ο Νίλσεν

Πέρασε ο Μπράντφορντ ξανά με τη δεύτερη τα 5.80μ, ενώ ο Μάρσαλ το άφησε και παέι για τα 5.95μ

Τα πέρασε και ο Μανόλο

Πέρασε και ο Γκούτορμσεν, έριξε τον πήχη ο Μάρσαλ

Πέρασε και ο Κέντρικς το 5.80μ

Τα πέρασε ο Τιερί, έριξε τον πήχη ο Νίλσεν

Έριξε τον πήχη ο Μπράντφορντ

Αφήνει το 5.80μ ο Ντουπλάντις

Πέρασε και ο Μπράντφορντ και συνεχίζουμε στα 5.80μ

Μανόλο, Νίλσεν, Κέντρικς, Γκούτορμσεν και Τιερί πέρασαν άνετα τα 5.60μ

Ο Μπράντφορντ είναι άκυρος στην πρώτη του προσπάθεια στα 5.60μ

Οι 8 αθλητές που συμμετέχουν:

1.Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,31μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6,20μ.

3.Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 6,06μ.

4.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 6,01μ.

5.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6,00μ.

6.Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,95μ.

7.Μπαμπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.93μ.

8.Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.92μ.