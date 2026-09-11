Οι Αμερικανοί τίμησαν τη μνήμη των 3.000 νεκρών της 11ης Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά την «ημέρα που άλλαξε τον κόσμο»

Takeaways by to pontiki AI Οι Αμερικανοί τίμησαν τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αποδίδοντας φόρο τιμής στα θύματα σε τελετές που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το Πεντάγωνο και την Πενσιλβάνια.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ανέγνωσαν τα ονόματα των νεκρών, ενώ για πρώτη φορά τηρήθηκε σιγή και στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση σε τοξικά υλικά.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν πολιτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζ.

Βανς και πρώην πρόεδροι, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της εθνικής ασφάλειας και της αντιμετώπισης του Ιράν.

Παράλληλα, η παρουσία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα συντηρητικών κύκλων, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη χώρα ένα τέταρτο του αιώνα μετά τα γεγονότα.

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Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τίμησαν τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν τζιχαντιστές κατέλαβαν αεροσκάφη εν πτήσει και τα έριξαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια, ενώ παράλληλα παλεύουν με τις επιπτώσεις εκείνης της ημέρας που αντηχούν μέχρι και σήμερα.

Στη Νέα Υόρκη, συγγενείς των θυμάτων, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους, ενώθηκαν με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και τέσσερις πρώην προέδρους στο Ground Zero του Κάτω Μανχάταν. Η τελετή ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο με ενός λεπτού σιγή στις 8.46 τοπική ώρα, ακριβώς 25 χρόνια από την ημέρα που η Πτήση 11 της American Airlines καρφώθηκε στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

New York Commemorates 25 Years Of 9/11 Attacks, Trump Skips Ground Zero Visithttps://t.co/JiZbthbmGa pic.twitter.com/w3eAECuKLb — NDTV World (@NDTVWorld) September 11, 2026

Αμέσως μετά, οι συγγενείς άρχισαν να διαβάζουν τα ονόματα και των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και των έξι που είχαν σκοτωθεί το 1993, από έκρηξη βόμβας στο ίδιο σημείο. Σημάδι του χρόνου που έχει κυλήσει από τότε, κάποιοι από τους αναγνώστες ήταν μικρά παιδιά, που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τους συγγενείς που χάθηκαν εκείνη την ημέρα.

Με ενός λεπτού σιγή το πλήθος τίμησε και τις άλλες «στιγμές» εκείνης της ημέρας: την ώρα της συντριβής των τριών άλλων αεροπλάνων και την ώρα που κατέρρευσαν οι δύο πύργοι. Για πρώτη φορά, ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια, από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά που μόλυναν επί μήνες τον αέρα της πόλης.

#PhotoStory: New York commemorated the 25th anniversary of the devastating September 11, 2001 attacks Friday with a ceremony marked by controversy over President Donald Trump's absence and right-wing outrage over the attendance of the city's first Muslim mayor.



In an unusual… pic.twitter.com/w3llP3erQ2 September 11, 2026

Ο Γκρέγκορι Καραφέλο παρέστη στην τελετή για να τιμήσει τη μνήμη του φίλου του, Τζέιμς Μαρτέλο, ο οποίος εργαζόταν στην χρηματοοικονομική εταιρεία Cantor Fitzgerald. Περισσότεροι από 650 υπάλληλοί της σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα. Ο Καραφέλο βρισκόταν στον 18ο όροφο του Νότιου Πύργου αλλά κατάφερε να φύγει εγκαίρως.

«Όλοι θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι ήταν μια πολύ κακή, καταστροφική ημέρα για πολλές οικογένειες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν πολέμαρχοι. Ήταν άνθρωποι σαν εσάς και εμένα, που απλώς πήγαν στη δουλειά τους», είπε.

25 years later we remember, reflect and honor all those affected by the events on September 11th. pic.twitter.com/qnWXsVnb6l September 11, 2026

Ο Τζουλιάνι «προσβλήθηκε» από την παρουσία του δημάρχου Μαμντάνι

Εκτός του αντιπροέδρου Βανς και των πρώην προέδρων Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους, μεταξύ των επισήμων που παρέστησαν στην τελετή ήταν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος και είναι ο πρώτος δήμαρχος της πόλης που ορκίστηκε ποτέ στο Κοράνι.

.@NYCMayor Zohran Mamdani and former Mayor Rudy Giuliani at New York City September 11th 25th Anniversary Commemoration Ceremony. pic.twitter.com/m5DWkjxdTE — CSPAN (@cspan) September 11, 2026

Μετά τις επιθέσεις, οι αντιμουσουλμανικές πράξεις αυξήθηκαν κατακόρυφα στην πόλη, όπως και στις υπόλοιπες ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί μουσουλμάνοι και οι μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες αντιμετώπισαν έντονη προκατάληψη και τα εγκλήματα μίσους αυξήθηκαν. Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της στις κοινότητες των μουσουλμάνων, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ισλαμισμού, μέσω ενός προγράμματος που πλέον έχει εγκαταλειφθεί.

«Το 2001 υπήρχε ήδη μια μουσουλμανική κοινότητα στη Νέα Υόρκη, αλλά όχι τόσο μεγάλη και ουσιαστικά δεν είχε κανένα πολιτικό βάρος. Από τότε, η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά, τόσο στην πόλη όσο και εθνικό επίπεδο», παρατήρησε ο πολιτικός αναλυτής Λίνκολν Μίτσελ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Americans gathered at Ground Zero, the Pentagon and Shanksville, Pennsylvania, to mark 25 years since the September 11 attacks that killed nearly 3,000 people and reshaped the nation https://t.co/kGh2pTIb7w 📷 Ryan Murphy, Jeenah Moon, Elizabeth Frantz pic.twitter.com/yrLUQnVrAm — Reuters Pictures (@reuterspictures) September 11, 2026

Ορισμένες προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου δεν δίστασαν πάντως να ζητήσουν να μην παραστεί ο Μαμντάνι στις τελετές. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης και μετέπειτα προσωπικός δικηγόρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε «προσβεβλημένος» από την παρουσία του 34χρονου δημάρχου στο Ground Zero.

Ένα διαδικτυακό αίτημα, που συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 υπογραφές, κατηγορεί τον Μαμντάνι ότι συνδέεται με άτομα που «περιφρονούν τους αμερικανικούς θεσμούς» ή δεν καταδικάζουν τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες, χωρίς να διευκρινίζει όμως ποια είναι αυτά τα πρόσωπα.

Ο πρόεδρος Τραμπ «χαιρέτισε» τη δράση διασωστών και στρατού

Στο Πεντάγωνο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, όπου συνετρίβη η Πτήση 77 της American Airlines, σκοτώνοντας 184 ανθρώπους, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφηγήθηκε τις ιστορίες κάποιων επιβατών που χάθηκαν στη συντριβή: μιας γυναίκας που κυοφορούσε το πρώτο παιδί της, μιας τετραμελούς οικογένειας που θα ταξίδευε στην Αυστραλία, τριών μαθητών του δημοτικού που συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή.

Ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επίσης εκφώνησε ομιλία, χρησιμοποίησαν την ευκαιρία αυτή για να υποστηρίζουν την υπόθεση του πολέμου στο Ιράν, τον οποίο χαρακτηρίζουν αναγκαίο ώστε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη.

«Χαιρετίζουμε τα σώματα ασφαλείας και τους διασώστες μας, τους αγαπάμε. Και χαιρετίζουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσουν ότι ο υπ’ αριθμόν ένα χορηγός της τρομοκρατίας παγκοσμίως, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα αποκτήσει ποτέ μα ποτέ πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ.

Trump:



We will always remember the victims and families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.



It started out as such a beautiful day. pic.twitter.com/UKJ48zycas — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά εξ ονόματος των θυμάτων πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτό μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε επιλογή. Η μόνη κατάληξη είναι η νίκη», τόνισε.

Ο Χέγκσεθ από την πλευρά του μίλησε ευθέως για το Ιράν, λέγοντας ότι «οι στρατιώτες μας πολεμούν μια ισλαμική θεοκρατία που επιθυμεί τον θάνατό μας εδώ και σχεδόν μισό αιώνα».

WATCH: Secretary of War Pete Hegseth delivers a powerful message during the Pentagon event marking 25 years since the September 11 terrorist attacks.



"September 11th, 2001 was one of the darkest days in American history. But evil did not get the last word. It never has, and it… pic.twitter.com/9vcuzfCoNL — Fox News (@FoxNews) September 11, 2026

Τελετή στο Σάνσκβιλ

Συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν επίσης στο Σάνσκβιλ της Πενσιλβάνια, στο σημείο όπου συνετρίβη η Πτήση 93 της United Airlines, η οποία κατευθυνόταν στην Ουάσιγκτον. Το αεροπλάνο έπεσε όταν οι επιβάτες του επιτέθηκαν στους αεροπειρατές.

🚨25 years ago, New York City the Pentagon Shanksville Pennsylvania



This is what terror on American soil looks like. It happened and 3,000 American New York City the Pentagon and Shanksville Pennsylvania lives vanished at the hands of evil.



We remember. #NeverForget… pic.twitter.com/MSlyPKISem — 𝐓𝐄𝐗𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐎𝐓 ™️🇺🇸 (@Fred72919667) September 11, 2026

Οι επιθέσεις αυτές διαμόρφωσαν γενιές Αμερικανών που έζησαν εκείνη την ημέρα ή μεγάλωσαν στα χρόνια που ακολούθησαν, επηρεάζοντας την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, την εσωτερική πολιτική και τη δημόσια στάση απέναντι στην ασφάλεια. Πολλοί όμως ήταν εκείνοι που επηρεάστηκαν άμεσα: οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων, οι πυροσβέστες και οι διασώστες – η επέτειος αυτή είναι μια απόδοση τιμής στις ζωές που χάθηκαν αιφνιδίως, μια συνηθισμένη ημέρα πριν από ένα τέταρτο του αιώνα.

Ο πατέρας της Κάρολαϊν Ογκονόουσκι, ο Τζον, ήταν ο κυβερνήτης της Πτήσης 11 που είχε απογειωθεί από τη Βοστόνη 47 λεπτά πριν από τη συντριβή του αεροπλάνου στον Βόρειο Πύργο. Η 39χρονη πλέον κόρη του απέκτησε φέτος το πρώτο της παιδί και του έδωσε το όνομα του πατέρα της. Την περασμένη εβδομάδα πήγε το μικρό παιδί στον τάφο του και σήμερα παρέστη σε μια τελετή στη Βοστόνη.

«Φέτος, αισθάνομαι θλίψη καθώς ξέρω ότι δεν θα γνωρίσουν ποτέ ο ένας τον άλλον», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη η Ογκονόουσκι, η οποία έχει εργαστεί σε υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας. «Ο πατέρας μου δεν θα γνωρίσει ποτέ τον εγγονό του. Και ο γιος μου δεν θα γνωρίσει ποτέ τον παππού του».

«Το χρωστάμε στον πατέρα μου και σε όλους τους άλλους που χάσαμε εκείνη την ημέρα, να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε στις μελλοντικές γενιές τι συνέβη, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι ήταν αυτοί οι ήρωες, πώς η χώρα μας ενώθηκε και έγινε ισχυρότερη εξαιτίας αυτού», πρόσθεσε.

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