Για 42 λεπτά υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την ανακοπή καρδιάς – «Μίλησε» το μηχάνημα

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Στο μικροσκόπιο των ειδικών αναλυτών της ΕΛΑΣ έχουν μπει οι ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κλινική του Κολωνακίου, όπου και υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και ήδη ξεκίνησαν να… μιλάνε.

Το λογισμικό του μηχανήματος, στο οποίο έπαθε ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής, φέρεται να απαντάει στο κρίσιμο ερώτημα για το αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ή όχι.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως η καταγραφή του μηχανήματος δίνει ως ώρα λειτουργίας 42 λεπτά. Κάτι που σημαίνει πως είχε ήδη ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα για αρκετή ώρα.

Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων και των λογισμικών που βρίσκονται στα χέρια των ερευνητών προκύπτει ακόμη πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και ραντεβού και πληροφορίες που αφορούσαν τον τραγουδιστή.

«Μίλησε» όμως και το κινητό της γιατρού καθώς από την ανάλυση του κινητού της προέκυψε πως υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε.

Αυτό ωστόσο που προκάλεσε εντύπωση στους αναλυτές, είναι η εύρεση στοιχείων που δείχνουν πως οι γιατροί είχαν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να βρουν τρόπους να επαναφέρουν τον τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, αποκάλυψε ότι ο εκλιπών τραγουδιστής βρισκόταν επί μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

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