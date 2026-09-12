Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ο «γαλλικός παράγοντας», ο ρόλος του Μακρόν και το «ερωτηματικό» της Άγκυρας

Takeaways by to pontiki AI Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι σηματοδοτεί την επανέναρξη της διαδικασίας για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η ενισχυμένη γαλλική παρουσία μέσω της εταιρείας Meridiam εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως εγγύηση για την κατασκευή του έργου και ως παράγοντας αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία, καθώς το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει τέτοια υποχρεωτική διαδικασία.

Η τουρκική πλευρά επιμένει να ζητά ενημέρωση για το έργο και προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα, διατηρώντας αβεβαιότητα για την εξέλιξη των εργασιών στο πεδίο.

Η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει στον ενεργό ρόλο της Γαλλίας στην ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας και να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα.

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Ως «πράσινο φως» για την επανέναρξη της διαδικασίας κατασκευής του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector) θεωρείται η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι.

Οι πληροφορίες από τη συνάντηση των δύο ηγετών αναφέρουν ότι υπάρχει συναντίληψη για την αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου, ενώ στην Αθήνα εκτιμάται ότι η αυξημένη γαλλική παρουσία (η Nexans κατασκευάζει το καλώδιο, ενώ η Meridiam πλεόν διαθέτει το πλειοψηφικό πακέτο του έργου) θα λειτουργήσει ως εγγύηση για την κατασκευή, αλλά και ως παράγοντας αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας που είχε εκδηλωθεί κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν η Άγκυρα είχε στείλει πολεμικά πλοία στην Κάσο για να αποτρέψει το ωκεανογραφικό πλοίο Ievoli Relume να κάνει τις απαραίτητες έρευνες για την τοποθέτηση του καλωδίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο Μακρόν δεν αποκλείεται να θέσει το ζήτημα του έργου στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ενδεχόμενη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, πληροφορίες που ενισχύουν την αίσθηση ότι το Παρίσι ετοιμάζεται να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στο έργο και να πιέσει – ως ένα βαθμό – την Τουρκία να κάνει πίσω σε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της. Πάντως, μέχρι στιγμής, η Άγκυρα δεν δείχνει διάθεση να κάνει πίσω: αντιθέτως, οι τελευταίες αναφορές θέλουν την Τουρκία να επιμένει ότι θα πρέπει να ενημερώνεται για καθετί που αφορά στο έργο, ενώ ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο.

Κάπου εδώ, λοιπόν, αρχίζουν και οι προβληματισμοί. Για παράδειγμα, η Meridiam, ως μεγαλομέτοχος του έργου, θα μπορούσε να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση της Άγκυρας για τους σχεδιασμούς του έργου, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν εγγυάται ότι η Τουρκία δεν θα επιμείνει ότι το καλώδιο περνά από την υφαλοκρηπίδα της και, ως εκ τούτου, επαναλάβει την επιθετική τακτική που είχε ακολουθήσει στην Κάσο. Και, σε δεύτερο επίπεδο, αν συμβεί αυτό, ερώτημα παραμένει αν η Γαλλία θα περιοριστεί σε διπλωματικές παρεμβάσεις ή θα προχωρήσει και σε κινήσεις στο πεδίο.

Βέβαια, από ελληνικής πλευράς, ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την πραγματοποίηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου, καθώς, όπως υποστήριξε, το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία, ενώ οι αναγκαίες κοινοποιήσεις αφορούν κυρίως την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή ατυχημάτων. Μάλιστα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο», ξεκαθαρίζοντας ότι «αποφεύγουμε κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Από την άλλη, πάντως, οι… κακές γλώσσες λένε ότι η Meridiam διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο και στην Τουρκία και ότι ενδεχομένως θα επιχειρήσει να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εμπλοκή του Παρισιού στο έργο του GSI, καθώς το μέγεθος και η ισχύς της Γαλλίας μπορεί να παίξει μείζονα ρόλο στις εξελίξεις, ενώ εκτιμάται ότι ο Μακρόν έχει δείξει ότι επιθυμεί να αυξήσει το αποτύπωμα του Παρισιού στην ανατολική Μεσόγειο.

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