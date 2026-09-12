search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 11:45

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών – Το καλάσνικοφ με τη σφαίρα στη θαλάμη και τα ίχνη αίματος

12.09.2026 11:45
serres_apodrasi
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς απέδρασαν με 40χρονο κρατούμενο έξω από το νοσοκομείο Σερρών, αφοπλίζοντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
  • Οι αρχές εντόπισαν ένα εγκαταλελειμμένο τζιπ των δραστών που ενεπλάκη σε τροχαίο, μέσα στο οποίο βρέθηκε ένα καλάσνικοφ, σφαίρες και βενζίνη.
  • Στο παρμπρίζ του εν λόγω οχήματος ανιχνεύθηκαν ίχνη αίματος, ενώ η αστυνομία διερευνά κατά πόσο ένα καμένο αυτοκίνητο σχετίζεται με την απόδραση.
  • Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε ολόκληρη την περιοχή για τον εντοπισμό του 40χρονου δραπέτη και των συνεργών του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική απόδραση του βαρυποινίτη από το νοσοκομείο Σερρών, αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα δύο οχήματα των συνεργών του κι ένα καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, πρόκειται για ένα μαύρο τζιπ Nissan Navara, πιθανότατα κλεμμένο, το οποίο εγκατέλειψαν, μετά από εμπλοκή σε τροχαίο.

Έμπειρα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εξερευνήσεων Βορείου Ελλάδος με τη συνδρομή συναδέλφων από το γραφείο Εγκληματικών εξερευνήσεων Σερρών έψαξαν εξονυχιστικά το όχημα και εντόπισαν ένα καλάσνικοφ με σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο παρμπρίζ βρέθηκαν και ίχνη αίματος.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο καμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στον Δήμο Βόλβης να είναι το δεύτερο.

Πώς έγινε η κινηματογραφική απόδραση

Η θεαματική απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε στις 11 το βράδυ της Παρασκευής έξω στο νοσοκομείο Σερρών.

Ο 40χρονος κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Νιγρίτας, επικαλέστηκε αδιαθεσία προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Τη στιγμή που το μεταγωγικό όχημα έφτασε κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου, ένα αυτοκίνητο έμοιζε με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισε αστραπιαία το σημείο.

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Από το όχημα αποβιβάστηκαν τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες, φέροντας αμφίεση και χαρακτηριστικά της ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων, κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο και να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση με δύο αυτοκίνητα.

Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, «χτενίζοντας» την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος δραπέτης -αλβανικής καταγωγής- χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός και έχει βαρύ ποινικό μητρώο, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Μετά το περιστατικό επικράτησε πανικός στον χώρο του νοσοκομείου.

Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από ειδική ομάδα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, «δεν ήταν όχημα της Αστυνομίας, ήταν όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Δεν υπήρχε καμία συνδρομή της Αστυνομίας».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έγινε προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων», λέει η Δημογλίδου – Το ανακριτικό στοιχείο που φωτίζει τα κρίσιμα λεπτά, τα κενά και οι αντιφάσεις

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ποιος έδωσε το μηχάνημα και ποιος το έλεγξε;» – Τα ερωτήματα Πατούλη για την πλασμαφαίρεση»

Έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες – Ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

serres_apodrasi
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών – Το καλάσνικοφ με τη σφαίρα στη θαλάμη και τα ίχνη αίματος

visi_mazwnakis
LIFESTYLE

«Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει»: Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

MixCollage-11-Sep-2026-11-27-PM-3671
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αντίφαση Θεοδωρόπουλου, τα κρίσιμα 42 λεπτά και τα νέα στοιχεία – Αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:14
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

1 / 3