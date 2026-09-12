Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών – Το καλάσνικοφ με τη σφαίρα στη θαλάμη και τα ίχνη αίματος

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Λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική απόδραση του βαρυποινίτη από το νοσοκομείο Σερρών, αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα δύο οχήματα των συνεργών του κι ένα καλάσνικοφ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, πρόκειται για ένα μαύρο τζιπ Nissan Navara, πιθανότατα κλεμμένο, το οποίο εγκατέλειψαν, μετά από εμπλοκή σε τροχαίο.
Έμπειρα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εξερευνήσεων Βορείου Ελλάδος με τη συνδρομή συναδέλφων από το γραφείο Εγκληματικών εξερευνήσεων Σερρών έψαξαν εξονυχιστικά το όχημα και εντόπισαν ένα καλάσνικοφ με σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο παρμπρίζ βρέθηκαν και ίχνη αίματος.
Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο καμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στον Δήμο Βόλβης να είναι το δεύτερο.
Η θεαματική απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε στις 11 το βράδυ της Παρασκευής έξω στο νοσοκομείο Σερρών.
Ο 40χρονος κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Νιγρίτας, επικαλέστηκε αδιαθεσία προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.
Τη στιγμή που το μεταγωγικό όχημα έφτασε κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου, ένα αυτοκίνητο έμοιζε με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγισε αστραπιαία το σημείο.
Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Από το όχημα αποβιβάστηκαν τέσσερις βαριά οπλισμένοι άνδρες, φέροντας αμφίεση και χαρακτηριστικά της ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων, κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο και να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση με δύο αυτοκίνητα.
Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, «χτενίζοντας» την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος δραπέτης -αλβανικής καταγωγής- χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός και έχει βαρύ ποινικό μητρώο, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.
Μετά το περιστατικό επικράτησε πανικός στον χώρο του νοσοκομείου.
Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από ειδική ομάδα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, «δεν ήταν όχημα της Αστυνομίας, ήταν όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Δεν υπήρχε καμία συνδρομή της Αστυνομίας».
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