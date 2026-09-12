«Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει»: Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)

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Το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε η Άννα Βίσση.

«Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης, ένας φίλος όλων μας, χάθηκε. Ξαφνικά δεν υπάρχει. Η ξαφνική αυτή είδηση ήταν για όλους μας ένα σοκ. Μια βαθιά λύπη, μια βαθιά αγανάκτηση, γιατί το να χαθεί τόσο άδικα και τόσο γρήγορα ένας άνθρωπος, νομίζω ότι μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια από τη Λεμεσό στο τέλος της εμφάνισής της.

«Διάλεξα να μιλήσω λίγο στο τέλος, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει η χαρά σας. Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει. Ποτέ δεν ξέρεις… Εγώ νιώθω ότι το πνεύμα του είναι παντού», είπε, εξηγώντας στους παρευρισκόμενους τους λόγους που την οδήγησαν να αφήσει συνειδητά τη συγκεκριμένη αναφορά στο κλείσιμο της εμφάνισής της.

Η συναυλία τελείωσε με το «Ανήκω σε μένα», με τον κόσμο να τη συνοδεύει.

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