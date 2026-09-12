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12.09.2026 10:32

Nivo: Ζήτησε να σηκωθούν όλοι όρθιοι και τραγούδησε το «Θέλω να γυρίσω» για τον Μαζωνάκη (Video)

12.09.2026 10:32
vourliotis

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Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του καλού του φίλου, του αδελφού του, όπως χαρακτηριστικά είπε από μικροφώνου, Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Βουρλιώτης ή Nivo τραγούδησε ένα κομμάτι που είχε κάνει θραύση όταν πρωτοκυκλοφόρησε και βέβαια συνεχίζει να είναι μέχρι και σήμερα διαχρονικό.

Όλα αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ (11/9) στο νυχτερινό κέντρο Bodega Live όπου εμφανίζονται ο Χρήστος Χολίδης και ο Νίκος Βουρλιώτης.

Η συγκίνηση του τελευταίου ήταν έκδηλη και παρ’ όλο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γράψει κάτι δημόσια για τον άλλοτε φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη, αποφάσισε να δείξει επί σκηνής το πόσο συντετριμμένος είναι από τον ξαφνικό χαμό του.

Από μικροφώνου λοιπόν, ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να σηκωθούν όλοι όρθιοι και μαζί να τραγουδήσουν το «Θέλω να γυρίσω» που είχαν ερμηνεύσει μαζί ο Μαζωνάκης και οι Goin’ Through στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, Χρήστο Χολίδη να αναλαμβάνει να τραγουδήσει τους στίχους που κάποτε τραγουδούσε ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο μαγαζί ήταν φυσικά πολύ συγκινητικές και ιδιαίτερα φορτισμένες.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:15
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

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