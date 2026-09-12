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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2455
09/10/2026
12.09.2026 10:36

Η φράση του Δένδια με τις δύο αναγνώσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2455
09/10/2026
12.09.2026 10:36
Nikos-Dendias

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Πέρασε κάπως «στα ψιλά» (και, φυσικά, επισκιάστηκε από την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα), αλλά στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Μιλώντας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου στη 90ή ΔΕΘ, ο Ν. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι συνολικά υποχρέωση της πολιτείας να ανασυστήσει τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να χωρίζονται στους έχοντες και στους μη έχοντες. Εμείς λοιπόν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας εφαρμόσαμε αυτό το παράδειγμα. Έχουμε απτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Έχουν γίνει αυξήσεις στα στελέχη μας από 13% έως 24%».

Η αποστροφή αυτή του λόγου του υπουργού προκάλεσε κάποια… σηκωμένα φρύδια μεταξύ των παρισταμένων, διότι όταν ζητάς «ανασύσταση» της μεσαίας τάξης, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει… ανασυσταθεί ακόμα, παρότι η κυβέρνηση από την προεκλογική περίοδο του 2019 ώς και σήμερα λέει και ξαναλέει ότι στο επίκεντρο των πολιτικών της είναι η μεσαία τάξη.

Που σημαίνει ότι κάποιος… κακόπιστος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο υπουργός θεωρεί ότι τα όσα έχουν γίνει ώς τώρα δεν είναι αρκετά.

Παράλληλα, ο Δένδιας επισήμανε επίσης ότι «το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αποκλιμακώνεται. Αλλά επειδή ζούμε σε πληθωριστικούς καιρούς, πρέπει το χρέος να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό».

Η φράση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως έπαινος για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για αποπληρωμή μνημονιακού χρέους, όμως μπορεί να θεωρηθεί και ως αιχμή για όσους πανηγυρίζουν για τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πάντως, εμείς κακόπιστοι δεν είμαστε…

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ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:14
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

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