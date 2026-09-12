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12.09.2026 10:46

ΕΡΤ: Ολιγόωρες προγραμματισμένες διακοπές του Κέντρου Εκπομπής Βιτσίου

12.09.2026 10:46
ERT

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Μέσω σχετικής ανακοίνωσής της, η ΕΡΤ ενημέρωσε ότι ολιγόωρες, προγραμματισμένες διακοπές στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων ΕΡΤnews, Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα, ΕΡΑΣΠΟΡ και Ρ/Σ Φλώρινας από το Κέντρο Εκπομπής Βιτσίου θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 19 Σεπτεμβρίου και από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2026, καθημερινά, από τις 09:00 έως τις 14:00, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης πομπού DAB+.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί η λήψη στις πόλεις της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας και της Καστοριάς, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες, ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η ΕΡΤ ζητεί την κατανόηση των ακροατών.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:13
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

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