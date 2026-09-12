ΕΡΤ: Ολιγόωρες προγραμματισμένες διακοπές του Κέντρου Εκπομπής Βιτσίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μέσω σχετικής ανακοίνωσής της, η ΕΡΤ ενημέρωσε ότι ολιγόωρες, προγραμματισμένες διακοπές στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων ΕΡΤnews, Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα, ΕΡΑΣΠΟΡ και Ρ/Σ Φλώρινας από το Κέντρο Εκπομπής Βιτσίου θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 19 Σεπτεμβρίου και από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2026, καθημερινά, από τις 09:00 έως τις 14:00, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης πομπού DAB+.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί η λήψη στις πόλεις της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας και της Καστοριάς, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες, ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η ΕΡΤ ζητεί την κατανόηση των ακροατών.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Κι άλλο… γκολ τηλεθέασης την Πέμπτη (10/9) αυτή τη φορά από τον ΣΚΑΪ

Η Σκορδά, η Κοσιώνη, ο Χιώτης και ο Παυλόπουλος, το ντίνερ του ΑΝΤ1, το νέο μοντέλο ενημέρωσης του Ομίλου και ένα ματσάκι… άνευ περιγραφής