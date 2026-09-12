Μαρινάκης: «Η ομολογία Κουντεντάκη για το κόστος των μέτρων Τσίπρα δείχνει το μέγεθος της εξαπάτησης»

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Για «πανηγυρικό άδεισμα» του Αλέξη Τσίπρα από τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη αναφορικά με το «κοστολογημένο» πρόγραμμά της ΕΛΑΣ έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, στο Action24, το βράδυ της Παρασκευής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισήμανε πως «ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη».

«Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας».

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