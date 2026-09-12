Συναντήσεις και συνέργειες σε μεταβαλλόμενο τοπίο

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Συναντήσεις των επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών στη Μόσχα, στην Αθήνα, στη Μέση Ανατολή.

● Σύναψη τριμερών συνεργασιών στην ανατολική Μεσόγειο και στρατηγικών συμμαχιών, στις οποίες προσφάτως συμπεριλαμβάνεται και η αμυντική Συμφωνία της Μέκκας.

● Πυκνώνουν οι συναντήσεις ηγετών με ομολόγους τους, ηγετών με ειδικούς αποσταλμένους.

● Η ένταση των πολεμικών επιχειρήσεων αναστέλλεται με απόφαση του Κιέβου και της Μόσχας προκειμένου οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ σε Μόσχα και Κίεβο να ολοκληρώσουν με ασφάλεια το διερευνητικό τους ταξίδι.

● Εντείνονται οι επιχειρήσεις στα στενά Ορμούζ από την πλευρά των ΗΠΑ χωρίς το Ιράν να υποχωρεί.

● Στην Κύπρο φθάνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις δημόσιες κοινές δηλώσεις τους ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου της Ένωσης στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό στο πλαίσιο των θεσμικών, στρατηγικών αξιών και προτεραιοτήτων της Ε.Ε.

● Η Άγκυρα επαναφέρει σκληρό διπλωματικό λεκτικό κατά Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ φροντίζοντας ταυτοχρόνως να «κλαψουρίζει» για να συμπεριληφθεί στις εξελίξεις που αφορούν την ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Γνωρίζει πολύ καλά η Άγκυρα ότι η αμυντική συμφωνία με Σαουδική Αραβία, θρησκευτική μήτρα του Ισλάμ, και με το Πακιστάν ουσιαστικά στρέφεται κατά της Ρωσίας και του Ιράν.

● Ο Αλ Σάρα για τη Συρία επιλέγει κατά απόλυτη προτεραιότητα τους Σαουδάραβες ξεπερνώντας επιδεικτικά Άγκυρα, Μόσχα, Τεχεράνη.

Η αναμενόμενη προσχώρηση της Αιγύπτου στη Συμμαχία της Μέκκας θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική περιορισμού της Μόσχας από τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο.

Στόχος πολλών συνεργαζόμενων πλευρών, εμφανώς ή πίσω από τις κλειστές πόρτες της διπλωματίας, είναι

● να υποχωρήσει η Ρωσία στις πολιτικές αναθεωρητικές και κατακτητικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή ΜΕΝΑ,

● να αποδυναμωθεί απέναντι στο Ιράν,

● να αποστασιοποιηθεί έστω και λίγο από το Πεκίνο,

● να περιορίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία με στόχο αναστολή των επιχειρήσεων όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και το επιτελείο του δεν θα αφήσουν να κυριαρχήσει στην πολιτική συζήτηση στις ΗΠΑ η ατυχής συνάντηση της Αλάσκας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας.

Η διαδρομή μέχρι τις εκλογές

Στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία της ΔΕΘ, έχουν μεταφερθεί όλη η εσωτερική πολιτική συζήτηση, αλλά και οι προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής.

Με την ομιλία του στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός, γνωρίζοντας το βάρος των ευθυνών που έχει αναλάβει έναντι του ελληνικού λαού για βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου, ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και συνέχιση της διεθνούς σημαντικής παρουσίας της χώρας, επαναπροσδιόρισε το πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα προβάλλοντας τους άξονες των επιλογών μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, την άνοιξη του 2027, στις οποίες θα διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική τετραετία.

Ο εσωτερικός πολιτικός ανταγωνισμός και το λεκτικό που χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς ηγέτες των κομμάτων αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας κάθε δημοκρατικής χώρας και ως τέτοια πραγματικότητα καταγράφεται από τις διαπιστευμένες διπλωματικές αρχές στη χώρα μας, αλλά και από κάθε «οίκο» οικονομικής, επενδυτικής και κοινωνικοπολιτικής αξιολόγησής μας.

Ό,τι πράττουν όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα, με τις αρμοδιότητες που τους έχει αναθέσει η χώρα τους ή ο οικονομικός οργανισμός στον οποίο υπηρετούν, πράττουν αντίστοιχα Έλληνες διπλωμάτες, επενδυτές, τράπεζες, Έλληνες επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες διαπίστευσης και δραστηριοποίησής τους.

Ακόμη και μέσα από τις πολιτικές τοποθετήσεις, που χαρακτηρίζονται ακραίων τόνων, διαπιστώνεται ότι όλοι εμπλέκονται στην ουσία της ευρύτερης πολιτικής αναμέτρησης αναγνωρίζοντας τα όρια, κυρίως τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα μετά τη Μεταπολίτευση. Η πολιτική διαδρομή μέχρι τις εκλογές απαιτεί προσεκτικές επιλογές, ώστε οι τόνοι της πολιτικής να μην αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό των διεκδικήσεων κάθε κόμματος, που επιδιώκει να συγκεντρώσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

Το ενδεχόμενο μήνυμα του Ερντογάν

Η άφιξη του Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, για κάθε γνώστη της διεθνούς επικοινωνίας, αρχικώς εντάσσεται πολύ απλά στις προγραμματισμένες συναντήσεις των επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών. Πιθανώς ο επικεφαλής της ΜΙΤ, στενός συνεργάτης του Προέδρου Ερντογάν, με σπουδές στις ΗΠΑ και θετική αναγνωρισιμότητα από κράτη της περιοχής μας, του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, αλλά και από την Ε.Ε., δεν αποκλείεται να μετέφερε και προσωπικό μήνυμα του Προέδρου του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Στην αρένα της διπλωματίας ο φέρων προσωπικό πολιτικό μήνυμα γίνεται δεκτός στο επίπεδο που απευθύνεται το μήνυμα, έστω και αν ο θεσμικός του ρόλος δεν προβλέπει βάσει πρωτοκόλλου τόσο υψηλή επικοινωνία.

Οι δήθεν διαρροές μετά το πέρας μιας τόσο σημαντικής συνάντησης είναι μόνο «παρόλες», που δεν ανταποκρίνονται στην ουσία της πολιτικής χειρονομίας των δύο πλευρών. Εμφανής στόχος των δήθεν πληροφορημένων, που μόνο με το κιάλι εστιάζουν στο κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, η διάβρωση και η ολοκληρωτική ακύρωση των επίμονων και πολύ δύσκολων διερευνητικών προσπαθειών δύο ηγετών, που επιλέγουν προσεκτική πολιτική, εταιρική και συμμαχική επαναπροσέγγιση.

Μητσοτάκης και Ερντογάν μάλλον επιμένουν στις αποφάσεις που εγκαινίασαν στο Βίλνιους, σε ΝΑΤΟϊκή συνάντηση, και περιέγραψαν με τις αρχές διεθνούς δικαίου που συμπεριλαμβάνονται στη Διακήρυξη των Αθηνών.

Πολλοί δυσκολεύονται στη «σπέκουλά τους» από την πολιτική αποφασιστικότητα των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας και στοχεύουν εμμονικά σε εκτροχιασμό της δύσκολης πολιτικής επιλογής των δύο χωρών. Υπερβάλλουν όσοι αντιτίθενται ή δεν αντιλαμβάνονται τι πρόκειται να δημιουργηθεί προς όφελος της ευρωατλαντικής γεωστρατηγικής, χωρίς να ενδιαφέρονται αν ψεύδονται ή αν εκτρέπονται επικίνδυνα στην ανάλυση και την παρουσίαση των γεγονότων.

Η Αθήνα παράγει γεωστρατηγική

Η ψυχραιμία στην άσκηση πολιτικής αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα του ηγέτη, παρά την προσπάθεια των πολιτικών του αντιπάλων να τον εκτρέψουν από τις σταθερές του επιλογές, επιμένοντας κυρίως να τον καταστήσουν ασυνεπή και αναξιόπιστο ωθώντας τον με κάθε τρόπο στον εκλογικό αιφνιδιασμό.

Στη Θεσσαλονίκη, με το βάρος του πένθους της πτώσης του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας, αναδείχθηκε από τον πρωθυπουργό η απόφασή του να λειτουργήσει θεσμικά στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην εξωτερική μας πολιτική. Αναδείχθηκαν όλα όσα επιτεύχθηκαν με σταθερή και επίμονη συμπεριφορά.

Η αποτελεσματική διεθνής συμπεριφορά μας ενισχύει την ευρωατλαντική στρατηγική, στη διαμόρφωση της οποίας η Ελλάδα συμμετέχει δημιουργικά. Η Αθήνα παράγει γεωστρατηγική και δεν παρακολουθεί απλώς ό,τι δημιουργείται στην Ε.Ε. και στην ανατολική Μεσόγειο τον 21ο αιώνα.

Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι κάθε αναβάθμιση της Ελληνικής θέσης και των στρατηγικών της συμμαχιών, κυρίως αυτών πέρα από τα όρια της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, δημιουργούν νέα δεδομένα, που δεν ανατρέπονται εύκολά.

Η Άγκυρα ψάχνεται σε περιβάλλον δύσκολο γι’ αυτήν

Ο Πρόεδρος Ερντογάν, με παραδοσιακή «κεμαλοϊσλαμική» τακτική, από την οποία δεν κατόρθωσε να απαλλαγεί, επιδιώκει να μην μείνει για πολύ καιρό ακόμη έξω από τα σχήματα της περιοχής μας.

Η Συμμαχία της Μέκκας επιτρέπει προσέγγιση της Άγκυρας με το Ριάντ, παρά τις διαπιστωμένες θρησκευτικές και πολιτικές διαφορές τους. Το Ριάντ όμως δεν φαίνεται να ξεχνά τον διασυρμό, ιδιαίτερα ο διάδοχος του βασιλείου των Σαούντ, που υπέστη από τις διαρροές των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, οπτικών και δημοσιογραφικών, μέσα από το προξενείο μετά τη δολοφονία Κασόγκι.

Επίσης στον χώρο των βασιλείων και εμιράτων του Κόλπου δεν ξεπερνιέται εύκολα η ταύτιση Ερντογάν με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, που επιδιώκουν την ανατροπή όλων των δυναστειών, ακόμη και όσων στιγμιαία ενίσχυσαν την κυβέρνηση Μόρσι στην Αίγυπτο.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν αναγκάζεται να προσεγγίσει την Αίγυπτο του Σίσι, αλλά οι καταγραφές της στενής συνεργασίας Ερντογάν – Μόρσι δεν παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες, επειδή και η Ελλάδα γνώρισε την αρπακτική διάθεση των Αδελφών Μουσουλμάνων και της Τουρκίας στα αιγυπτιακά βακούφια της Καβάλας και της Θάσου.

Επικίνδυνη τουρκική τακτική

Όμως στην εξωτερική πολιτική οι αλλαγές συμπεριφορών προσδιορίζονται από τις άμεσες διεθνείς εξελίξεις, χωρίς βεβαίως να παραβλέπεται από τα κράτη το ιστορικό βάρος που διαμορφώνει τις διακρατικές, αλλά και τις πολυμερείς σχέσεις τους.

Η αγωνία πολιτικών και πολιτών για την εξέλιξη της χώρας μας εκφράζεται καθημερινά μέσα από αναλύσεις, δημοσιεύματα και πολιτικές τοποθετήσεις, όπως το απαιτεί η δημοκρατία μας. Την ίδια στιγμή η δημοκρατική μας λειτουργία απαιτεί να συμπεριλαμβάνονται στην πολιτική συζήτηση και την ανάλυση των γεγονότων όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς, που προφανώς διαμορφώνουν τους διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς, επενδυτικούς και γεωστρατηγικούς συσχετισμούς.

Η υπέρπτηση του τουρκικού ντρόουν στην Αλεξανδρούπολη μπορεί να θεωρηθεί στην αρχική φάση ως μία παράβαση των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας, που εξελίχθηκε στη συνέχεια σε κατάφωρη παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας. Το ίδιο γεγονός θα μπορούσε ίσως να εξεταστεί και ως μία στρατηγική επίδειξη δυνάμεως της Τουρκίας, που παραβιάζει όλες τις βαθμίδες ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη, από τη στιγμή που η περιοχή έχει αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά.

Η τακτική της Άγκυρας για μία φορά ακόμη ξεφεύγει από τη διμερή αντιπαράθεση, θίγει τη ΝΑΤΟϊκή ασφάλεια και διαμηνύει ευθέως στη Μόσχα ότι η Τουρκία όποτε το επιλέγει, με τους S-400 και με τα ντρόουνς, μπορεί να αναστατώνει και να εκθέτει διεθνώς το ΝΑΤΟ και τις αμυντικές του επιλογές.

Υπερβολή του αναλυτή; Μπορεί, αλλά προσαρμόζεται με την πραγματικότητα πιθανών σεναρίων της διπλωματίας, σε αντίθεση με όσα αυθαίρετα «ποιητική αδεία» διακινούν διάφοροι ισχυριζόμενοι ότι γνωρίζουν και ανησυχούν για όσα διημείφθησαν στην κλειστή συνάντηση Καλίν με τον Έλληνα ομόλογό του και στη συνέχεια με τη μεταφορά μηνύματος στο Μέγαρο Μαξίμου.

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

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