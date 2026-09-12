Τραγωδία στη Ρωσία: 12 νεκροί, μεταξύ τους και ένα παιδί, από σύγκρουση μίνι λεωφορείου με ΙΧ και φορτηγό

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Ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα επιβατικό αυτοκίνητο και με ένα φορτηγό που μετέφερε ξυλεία στην περιφέρεια του Αρχανγκέλσκ, στη βόρεια Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, το πρακτορείο Tass κάνει λόγο για 13 νεκρούς, επικαλούμενο ενημέρωση από τοπική υπηρεσία.

Число погибших при столкновении микроавтобуса и лесовоза в Архангельской области выросло до 13 человек. Об этом агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области сообщило в "Максе":https://t.co/hX4dznAy0j pic.twitter.com/ZG5oRSaR0E — ТАСС (@tass_agency) September 11, 2026

Το κρατικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, μετέδωσε ότι το λεωφορείο επιχείρησε κατά τα φαινόμενα να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και συγκρούστηκε με το φορτηγό.

12 человек погибли в ДТП в Архангельской области. 8 человек попали в больницу.



На трассе М8 в Холмогорском районе столкнулись лесовоз, легковой автомобиль и микроавтобус, сообщили в МВД pic.twitter.com/Ep8EShcljq — Лентач (@oldLentach) September 11, 2026

Σύμφωνα με το RIA, μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.

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