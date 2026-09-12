search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 01:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 00:35

Τραγωδία στη Ρωσία: 12 νεκροί, μεταξύ τους και ένα παιδί, από σύγκρουση μίνι λεωφορείου με ΙΧ και φορτηγό

12.09.2026 00:35
troxaio mini bus rosia – new
Photo: X Tass

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα επιβατικό αυτοκίνητο και με ένα φορτηγό που μετέφερε ξυλεία στην περιφέρεια του Αρχανγκέλσκ, στη βόρεια Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, το πρακτορείο Tass κάνει λόγο για 13 νεκρούς, επικαλούμενο ενημέρωση από τοπική υπηρεσία.

Το κρατικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, μετέδωσε ότι το λεωφορείο επιχείρησε κατά τα φαινόμενα να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και συγκρούστηκε με το φορτηγό.

Σύμφωνα με το RIA, μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.

Διαβάστε επίσης:

Σαουδική Αραβία: Έκλεισε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης μετά από επίθεση με drone από το Ιράκ – Έρευνα διέταξε η Βαγδάτη για τους υπευθύνους

Προειδοποίηση Πούτιν: Ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία σημαίνει πόλεμος κατά της Ρωσίας – Εμείς δεν απειλούμε την Ευρώπη

Τουλάχιστον 20 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη βόρεια Γαλλία (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
salah edine – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρόμα για να κλείσει τον Σαλάχ-Εντίν

gilfoil 432- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ: «Η 11η Σεπτεμβρίου μας υπενθυμίζει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που ένωσαν το έθνος μας σε μια από τις πιο σκοτεινές του ώρες»

troxaio mini bus rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρωσία: 12 νεκροί, μεταξύ τους και ένα παιδί, από σύγκρουση μίνι λεωφορείου με ΙΧ και φορτηγό

agogos
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Έκλεισε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης μετά από επίθεση με drone από το Ιράκ – Έρευνα διέταξε η Βαγδάτη για τους υπευθύνους

androulakis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Καρφιά» για Τσίπρα και μήνυμα για διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ – «Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει τώρα, όχι το 2031»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

onasi athina jan tops
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνά Ωνάση – Jan Tops: Τα 63 εκατ. ευρώ, η ρήξη, η δικαστική μάχη στο Άμστερνταμ και η πρώτη ήττα για τη χρυσή κληρονόμο

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 01:01
salah edine – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρόμα για να κλείσει τον Σαλάχ-Εντίν

gilfoil 432- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ: «Η 11η Σεπτεμβρίου μας υπενθυμίζει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που ένωσαν το έθνος μας σε μια από τις πιο σκοτεινές του ώρες»

troxaio mini bus rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρωσία: 12 νεκροί, μεταξύ τους και ένα παιδί, από σύγκρουση μίνι λεωφορείου με ΙΧ και φορτηγό

1 / 3