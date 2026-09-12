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12.09.2026 00:50

Γκιλφόιλ: «Η 11η Σεπτεμβρίου μας υπενθυμίζει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που ένωσαν το έθνος μας σε μια από τις πιο σκοτεινές του ώρες»

12.09.2026 00:50
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Στην «μαύρη» επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τονίζοντας ότι «μας υπενθυμίζει την ενότητα, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που ένωσαν το έθνος μας σε μια από τις πιο σκοτεινές του ώρες».

Σε ανάρτησή της στο Χ, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 3.000 ανθρώπους, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα ανέφερε ότι συναντήθηκε με την κοινότητα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα «για να τιμήσουμε τα 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και τη μνήμη όλων όσων χάσαμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Σήμερα, συναντήθηκα με την κοινότητα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα για να τιμήσουμε τα 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και τη μνήμη όλων όσων χάσαμε. Θυμηθήκαμε τις σχεδόν 3.000 αθώες ζωές που χάθηκαν εκείνη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 40 Ελληνοαμερικανών, και τιμήσαμε τους εξαιρετικούς διασώστες, των οποίων το θάρρος, η ανιδιοτέλεια και η γενναιότητα έδειξαν τα καλύτερα στοιχεία του αμερικανικού πνεύματος. Αυτή η ημέρα, μας υπενθυμίζει την ενότητα, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που ένωσαν το έθνος μας σε μια από τις πιο σκοτεινές του ώρες. Θυμόμαστε. Τιμούμε. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

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