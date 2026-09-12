Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο – Όλα θα εξελιχθούν ομαλά στα Στενά του Ορμούζ

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Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί.

«Νομίζω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι πιθανό αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Προσπαθούν ν’ αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.

»Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά».

Νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία, απάντησε: « Όλα θα εξελιχθούν ομαλά».

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