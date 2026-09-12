Mήνυμα Γεραπετρίτη στην Τουρκία: «Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων» 

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Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου εδράζεται πλήρως στις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, ενώ η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας εμμέσως πλην σαφώς μήνυμα προς την Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας, διαμηνύει ο υπουργός στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Political.

Την ώρα που οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου συνεχίζονται, ο κ. Γεραπετρίτης αναδεικνύει το γεγονός ότι το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα λαμβάνει ήδη τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα προκειμένου να θωρακιστεί το εγχείρημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με Στρατηγική Συμφωνία- συμπεριλαμβανομένης ρήτρας αμυντικής συνδρομής– ενώ η χώρα διαθέτει σειρά συμμαχιών με χώρες της ευρύτερης περιοχής στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Έχουμε το διεθνές κύρος, το οποίο χτίσαμε ως αξιόπιστοι συνομιλητές και εταίροι. Στο ζήτημα της έρευνας και πόντισης καλωδίων, που συνιστά ελευθερία του Δικαίου της Θάλασσας δεν χωρεί μέση οδός. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς τίμημα, στο τέλος πληρώνει με τόκο», επισημαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα αναφέρεται ξανά στο αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της όταν αυτό κριθεί σκόπιμα για τα εθνικά συμφέροντα.

Όσον αφορά την εν εξελίξει αντιπαράθεση για τα εθνικά θέματα με τον κ. Σαμαρά, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε σεβαστές τις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας όμως ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις συνομιλούσαν με την Τουρκία και πως είναι η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή που προχώρησε σε πρωτοβουλίες όπως η κατάθεση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων.

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