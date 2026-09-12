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12.09.2026 14:46

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Eπικρατέστερο το σενάριο της δολιοφθοράς, σύμφωνα με αστυνομική πηγή

12.09.2026 14:46
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Tο σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό μιας αμαξοστοιχίας το βράδυ της Παρασκευής στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίσθηκαν 44 άνθρωποι, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο που επικαλείται αστυνομική πηγή.

Σε ένα κομμάτι της σιδηροτροχιάς κι ένα θραύσμα στις γραμμές, επικεντρώνονται οι έρευνες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το τρένο φαίνεται να προσέκρουσε σε άγνωστο αντικείμενο, ενώ οι εξετάσεις που έγιναν στον μηχανοδηγό για αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες ήταν αρνητικές.

Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας (TER), η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεόν γύρω στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Στη γραμμή Ρουέν-Καέν, η οποία συνήθως εξυπηρετεί 10 δρομολόγια μετ’ επιστροφής την ημέρα και έξι τα Σαββατοκύριακα, έχει δημιουργηθεί μια υπηρεσία αντικατάστασης με λεωφορεία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, το τρένο θα αποσυρθεί από τη γραμμή μόνο όταν το επιτρέψει ο εισαγγελέας, ενώ οι έρευνες για τα αίτια του εκτροχιασμού βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

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