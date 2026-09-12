Έξαλλα τα τουρκικά Μέσα με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο – Γράφουν για σόου

Takeaways by to pontiki AI Η επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού στο Καστελόριζο προκάλεσε εκτενή αναφορά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία προσέδωσαν στην κίνηση συμβολικό χαρακτήρα.

Τα τουρκικά μέσα εστίασαν στη γεωγραφική εγγύτητα του νησιού με τις ακτές τους, εντάσσοντας την επίσκεψη στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτές και δημοσιογράφοι από την Τουρκία αμφισβήτησαν τις ελληνικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα του νησιού στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά προέβαλε ιστορικές ενστάσεις σχετικά με το καθεστώς των Δωδεκανήσων και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Τέλος, η εφημερίδα Hürriyet χαρακτήρισε την επίσκεψη ως προεκλογική κίνηση, επαναφέροντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.

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Στο επίκεντρο των τουρκικών ΜΜΕ βρίσκεται η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.

Η Hürriyet έστειλε μάλιστα δημοσιογραφική αποστολή στο ακριτικό νησί πριν από την άφιξη του έλληνα πρωθυπουργού, ενώ το CNN Türk αφιέρωσε εκτενή αναφορά στην επίσκεψη, εστιάζοντας στην απόσταση του νησιού από τις τουρκικές ακτές και στις ελληνοτουρκικές διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι έλληνες επιχειρούν να στείλουν κάποιο μήνυμα. Τι σημαίνει Κας και Καστελόριζο; Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας», σχολίασε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του CNN Türk.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο διευθυντής της Milliyet, Οζάι Σεντίρ, ο οποίος εκτίμησε ότι «μέχρι τα τέλη Μαΐου θα βλέπουμε πολύ συχνά τον Μητσοτάκη “μπροστά στη μύτη μας”».

Η επίσκεψη εν αντιμετωπίζεται από τα τουρκικά μέσα ως μια απλή παρουσία του έλληνα πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, αλλά ως κίνηση με σαφή συμβολισμό, την οποία επιχειρούν να εντάξουν στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις»

Ο Σεντίρ χαρακτήρισε το Καστελόριζο «ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», επιμένοντας ιδιαίτερα στη γεωγραφική του θέση και στην απόστασή του από την ηπειρωτική Ελλάδα, που -όπως είπε- «είναι ακριβώς 584 χιλιόμετρα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα εφαρμόζει στο Καστελόριζο τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και θεωρεί ότι το νησί διαθέτει δικαιώματα σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Κατά τον ίδιο, η ελληνική θέση οδηγεί σε διεκδίκηση θαλάσσιας έκτασης περίπου 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Μεσόγειο.

«Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι η Τουρκία, στον Κόλπο της Αττάλειας, δεν θα μπορεί σχεδόν ούτε να βγει στα ανοιχτά. Τόσο παράλογο είναι», υποστήριξε.

Αναφορές σε Δωδεκάνησα και Συνθήκες

Ο διευθυντής της Milliyet το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, προχωρώντας και σε ιστορικές αναφορές για το καθεστώς των Δωδεκανήσων, παρουσιάζοντας την τουρκική οπτική για την πορεία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ιταλία και, αργότερα, στην Ελλάδα.

«Το Καστελόριζο και αυτά τα μικρά νησιά ήταν νησιά τα οποία, με τη Συνθήκη του Ούσι, είχαμε παραχωρήσει προσωρινά στην Ιταλία», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια, μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλία τα διατήρησε υπό τον έλεγχό της.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι στα πρώτα χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας, το 1924, το 1925 και το 1926, τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στα νησιά αυτά.

Αναφερόμενος στη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, σημείωσε ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε στις σχετικές διαπραγματεύσεις, γεγονός που χαρακτήρισε «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της Δημοκρατίας», και πρόσθεσε ότι με τις συμφωνίες εκείνες τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα.

Ο διευθυντής της Milliyet συνέδεσε το ζήτημα των Δωδεκανήσων και με την ευρύτερη τουρκική επιχειρηματολογία περί στρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών.

Όπως ανέφερε, βορειότερα υπάρχουν νησιά «των οποίων το καθεστώς κατοχυρώθηκε αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια στη Λωζάννη» και για τα οποία, σύμφωνα με την τουρκική θέση, προβλέπονται περιορισμοί ως προς τη στρατιωτικοποίησή τους.

Υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την ίδια ερμηνεία, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα Δωδεκάνησα.

Hurriyet: «Σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο»

Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει την επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού ως «προεκλογικό σόου» σε ένα νησί περίπου 500 κατοίκων, υπογραμμίζοντας ότι το Καστελόριζο είναι ορατό με γυμνό μάτι από το Κας.

Παράλληλα, η εφημερίδα επανέφερε το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών, προβάλλοντας την πάγια τουρκική ένσταση απέναντι στην ελληνική θέση για την επήρεια των νησιών. Όπως αναφέρει, η Αθήνα υποστηρίζει ότι το Καστελόριζο, παρά τη μικρή έκτασή του, διαθέτει δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες όπως και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά.

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