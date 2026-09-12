Super League: Δύσκολες δοκιμασίες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, για το απόλυτο ο Παναθηναϊκός, ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη ως τη σύγκρουση κορυφής στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Παναιτωλικού κι από το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού ως το ταξίδι της ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τον ΠΑΟΚ, κέρδισε με 3-1 και την Κηφισιά εντός έδρας, «πιάνοντας» στην κορυφή τον Παναιτωλικό. Οι δυο τους έχουν το απόλυτο, με το «τριφύλλι» να θέλει να διατηρήσει το momentum και τον «Τίτορμο» να ταξιδεύει στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να κάνει την έκπληξη. Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», η ΑΕΚ θέλει να πάρει το πρώτο εκτός έδρας «τρίποντο». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε νικηφόρα πρεμιέρα στη League Phase του UEFA Champions League με το 1-0 επί της ΛΑΣΚ και πηγαίνει στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα που μετράει μόνο ήττες στη Super League. Τουλάχιστον, για το Κύπελλο, μεσοβδόμαδα αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με τον Άρη.

Στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και Άρης θα προσπαθήσουν να κλείσουν τις πληγές που τους άνοιξε η προηγούμενη αγωνιστική. Οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν με 3-1 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό ενώ οι «κίτρινοι» διασύρθηκαν με 5-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον, οι μεν ενισχύθηκαν με την έλευση των Ντιέγκο Κόστα, Κρίστιαν Γιάκιτς και Σιμόν Μπανζά ενώ οι δε πήραν ισοπαλία 1-1 στην Τρίπολη για το Κύπελλο κι έφεραν τον Τζον Σούταρ. Κηφισιά και Λεβαδειακός ευελπιστούν να σπάσουν το ρόδι καθώς κοντράρονται στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πάλεψε μεσοβδόμαδα στο ΟΑΚΑ, όμως ηττήθηκε και από τον Παναθηναϊκό ενώ εκείνη του Ηλία Χαραλάμπους, ως τώρα, αποτελεί… σκιά του περυσινού εκπληκτικού εαυτού της.

Έχοντας μεσοβδόμαδα υποχρεώσεις για το Κύπελλο Ελλάδας, τις οποίες έβγαλαν νικηφόρα, αλλά και μπροστά τους την πρεμιέρα τους στη League Phase του UEFA Europa League, Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Πειραιωτών. Οι «ερυθρόλευκοι», που κέρδισαν με 3-2 τον Βόλο στο τελευταίο παιχνίδι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, φιλοξενούν τη Γιαγκελόνια στο Φάληρο (Τετάρτη 16/9, 22:00). Από την άλλη, οι Κρητικοί, που επικράτησαν με 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, υποδέχονται μια ημέρα μετά στο Παγκρήτιο (Πέμπτη 17/9, 19:45) τη Χόφενχαϊμ, σε ένα ιστορικό ματς για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό, κοντράρονται Ηρακλής και Ατρόμητος. Ο τυπικά γηπεδούχος «Γηραιός» θα προσπαθήσει να «χτίσει» πάνω στη νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη ενώ οι Περιστεριώτες μπήκαν από νωρίς σε εσωστρέφεια, αποτυγχάνοντας να κάνουν σεφτέ μετά από τρεις προσπάθειες. Στο – επίσης ουδέτερο – Περιστέρι, η Καλαμάτα περιμένει τον Βόλο. Οι δυο ομάδες τέθηκαν προ ημερών αντιμέτωπες και στο Κύπελλο, αλλά στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, και αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Μεσσήνιοι και Θεσσαλοί αγνοούν το «τρίποντο» και θα προσπαθήσουν να… σπάσουν το ρόδι.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:



Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026



19:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΟΦΗ



21:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Ηρακλής – Ατρόμητος



Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026



18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Καλαμάτα – Βόλος ΝΠΣ



19:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ



21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», ΑΕ Κηφισιά – Λεβαδειακός



21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Άρης



21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρόμα για να κλείσει τον Σαλάχ-Εντίν



Ολυμπιακός: Το συγκινητικό «αντίο» του Μεντιλίμπαρ – «Φεύγω περήφανος που μπόρεσα να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος»

Τα νεότερα για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα