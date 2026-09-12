Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ», έλεγε ο Θεοδωρόπουλος στους ασθενείς του – Η διαγραφή στοιχείων και η ανάκτηση

Takeaways by to pontiki AI Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επιβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στον χώρο, ενώ στοιχεία από το μηχάνημα καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της ιατρού περί μη έναρξης της διαδικασίας.

Παράλληλα, μάρτυρας κατήγγειλε πρακτικές του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος φέρεται να πρότεινε αμφιλεγόμενες θεραπείες καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών.

Οι ερευνητές αναλύουν πλέον ψηφιακά πειστήρια, συμπεριλαμβανομένων αναζητήσεων σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ανακοπή του τραγουδιστή.

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Νέες πληροφορίες για την «κλινική» στην οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μαρτυρία σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούσε ο ένας από τους δύο ιατρούς προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα, καθώς ο ίδιος φέρεται να πρότεινε θεραπεία καθαρισμού εντέρου, για να ξεπεραστεί ο καρκίνος του μαστού, από τον οποίο νοσούσε ασθενής.

Όπως ανέφερε η μάρτυρας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, ο γιατρός πρότεινε σε γυναίκα που νοσούσε με επιθετικό καρκίνο του μαστού να ακολουθήσει θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παρουσιαζόταν σκεπτικός απέναντι στις καθιερωμένες μορφές θεραπείας αλλά και υπερόπτης, επαναλαμβάνοντας -σύμφωνα με την καταγγελία- «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ».

Μάλιστα, όπως αναφέρει η μάρτυρας, ο ίδιος ζήτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την προτεινόμενη θεραπεία, ενώ υποστήριζε πως οι απλοί καθαρισμοί εντέρου θα ήταν αρκετά αποτελεσματικοί για την πλήρη καταπολέμηση της νόσου.

Παράλληλα, ζητούσε από την ασθενή τη λήψη περισσότερων από 50 βιταμινών την ημέρα, με ένα επίσης υπέρογκο ποσό για την αγορά τους.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», επισήμανε η γυναίκα.

Δεν γνώριζε ο ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Η Πολυτίμη Λεονάρδου μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που συνέταξε το πόρισμα για το ιατρείο που έκανε την πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε σημαντικές αποκαλύψεις.

Η ίδια ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι είχε ελέγξει το ιατρείο και το 2025 και ήταν επικεφαλής της επιτροπής που πραγματοποίησε τον πρόσφατο επανέλεγχο παρουσία των διωκτικών Αρχών, ξεκαθάρισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για όσα της είπε η γιατρός στον πρόσφατο έλεγχο που έγινε στο ιατρείο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα της είπε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το 2021 για θεραπεία του παχέος εντέρου και ότι εμφανίστηκε ξανά το 2026 σε κακή κατάσταση, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να τον βοηθήσει ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις συναυλίες του.

Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Λεονάρδου η γιατρός της ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι απλά είχε πραγματοποιήσει φλεβοκέντηση στο ένα χέρι, ενώ επιχειρούσε να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο.

Σημείωσε ότι στον έλεγχο που έκανε ο ΙΣΑ εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στον καναπέ, ενώ τα ευρήματα καταγράφηκαν φωτογραφικά και, σύμφωνα με την ίδια, το σχετικό υλικό αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

«Έγινε προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων», λέει η Δημογλίδου

Στο μεταξύ, πεπεισμένοι πως οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία από τις Αρχές είναι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που αγαπημένος καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ έγινε προσπάθεια να αλλοιωθούν ψηφιακά στοιχεία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου (12/9) η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε πως από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι έγινε προσπάθεια απόκρυψης και διαγραφής στοιχείων από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Παράλληλα υπογράμμισε τις δυνατότητες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να εντοπίζει και να ανακτά στοιχεία ακόμη και όταν έχει προηγηθεί προσπάθεια απόκρυψης ή διαγραφής τους.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχαν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού ημερολογίου, καταχωρήσεις που αφορούσαν τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ο χώρος που γίνονταν οι θεραπείες είχε καθαριστεί.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα ευρήματα που θα προκύψουν από τα ψηφιακά μέσα, καθώς θα φανεί αν έγιναν παρεμβάσεις στο σύστημα, ενώ θα σαρωθούν οι ιατρικοί φάκελοι και τα αρχεία από τις θεραπείες που παρείχε το ιατρείο σε ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του κινητού της γιατρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και η οποία είχε διαγραφεί από τη συσκευή.

Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε και αν προέρχεται από την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή.

Η χρονική ταυτοποίησή της θεωρείται κρίσιμη για την ανασύσταση όσων συνέβησαν στο ιατρείο πριν από την ανακοπή.

Οι αναζητήσεις στο AI την ώρα της κρίσιμης κατάστασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με το MEGA, οι δύο γιατροί αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) τρόπους για να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη η επείγουσα κατάσταση.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν ποιος έκανε τη συγκεκριμένη αναζήτηση και ποια ακριβώς ώρα πραγματοποιήθηκε.

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Τα 42 λεπτά λειτουργίας

Πολύ σημαντικά ήταν τα όσα είπε η Πολυτίμη Λεονάρδου για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Η ίδια μάλιστα ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί συνολικά 42 λεπτά λειτουργίας.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι αυτός ο χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος για να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Η κ. Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας.

«Της ζήτησα εγώ προσωπικά: “Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».

«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε ήταν τα λόγια της Πολυτίμης Λεονάρδου καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Ιωάννα Γάκα.

Η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή των ασθενών στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Όπως είπε, δεν καταχωρίζονταν τα ονόματα των ασθενών και όταν η ίδια ρώτησε σχετικά τη γιατρό, εκείνη φέρεται να της απάντησε ότι δεν υπήρχε σχετική καταγραφή, καθώς γνώριζε η ίδια τον κάθε ασθενή.