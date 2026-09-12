Συναγερμός για φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – και τρία εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής.

Στο σημείο, επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026

Επίσης ο Δήμος Αριστοτέλη συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 11:51, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σκάλα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 12, 2026

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