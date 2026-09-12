Συναγερμός για φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – και τρία εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής.
Στο σημείο, επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος Αριστοτέλη συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Στις 11:51, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της.
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