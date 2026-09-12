O Πιερρακάκης θα παντρέψει τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας

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Τα σκαλιά της εκκλησίας, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρία Μιχάλι, και κουμπάρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ετοιμάζεται να ανέβει ο υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρουμανικών μέσων ενημέρωσης, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πριν από την τελετή, οι δύο κουμπάροι συναντήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, με τον Ναζάρε να αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Χάρηκα που συναντήθηκα ξανά σήμερα, στο Βουκουρέστι, με τον φίλο και ομόλογό μου Κυριάκο Πιερρακάκη. Με την Ελλάδα έχουμε μια προνομιακή σχέση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στη στενότερη συνεργασία σε οικονομικά ζητήματα που είναι σημαντικά για την περιοχή μας και για την Ευρώπη.

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράδειγμα για τη Ρουμανία. Έπειτα από τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους, πέτυχε σημαντική οικονομική ανάκαμψη, ανέκτησε την αξιοπιστία της και επέστρεψε σε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει πόσο σημαντικές είναι η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Ο Κυριάκος ηγείται σήμερα και του Eurogroup, του οργάνου που συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των χωρών της Ευρωζώνης και το οποίο, σε διευρυμένη σύνθεση, φέρνει στο ίδιο τραπέζι και χώρες εκτός Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία. Συνεργαζόμαστε σε ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος, από την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έως τις κεφαλαιαγορές, την ψηφιοποίηση και το μέλλον των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών.

Είναι σημαντικό για τη Ρουμανία να έχει ολοένα και πιο ενεργή παρουσία σε αυτές τις συζητήσεις και να οικοδομεί στρατηγικές συμμαχίες. Μαζί με την Ελλάδα μπορούμε να στηρίξουμε κοινές θέσεις στο Eurogroup και στο ECOFIN και να αποκτήσουμε μεγαλύτερο βάρος στις συζητήσεις σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τη φορολογία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η Ρουμανία και η Ελλάδα έχουν κοινά συμφέροντα και μια σχέση που μπορούμε να μετατρέψουμε σε ισχυρότερη φωνή για την περιοχή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

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