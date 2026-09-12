search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 15:05
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 13:31

O Πιερρακάκης θα παντρέψει τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας

12.09.2026 13:31
pierrakakis_nazare

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα σκαλιά της εκκλησίας, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρία Μιχάλι, και κουμπάρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ετοιμάζεται να ανέβει ο υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρουμανικών μέσων ενημέρωσης, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πριν από την τελετή, οι δύο κουμπάροι συναντήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, με τον Ναζάρε να αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Χάρηκα που συναντήθηκα ξανά σήμερα, στο Βουκουρέστι, με τον φίλο και ομόλογό μου Κυριάκο Πιερρακάκη. Με την Ελλάδα έχουμε μια προνομιακή σχέση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και στη στενότερη συνεργασία σε οικονομικά ζητήματα που είναι σημαντικά για την περιοχή μας και για την Ευρώπη.

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράδειγμα για τη Ρουμανία. Έπειτα από τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους, πέτυχε σημαντική οικονομική ανάκαμψη, ανέκτησε την αξιοπιστία της και επέστρεψε σε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει πόσο σημαντικές είναι η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Ο Κυριάκος ηγείται σήμερα και του Eurogroup, του οργάνου που συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των χωρών της Ευρωζώνης και το οποίο, σε διευρυμένη σύνθεση, φέρνει στο ίδιο τραπέζι και χώρες εκτός Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία. Συνεργαζόμαστε σε ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος, από την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έως τις κεφαλαιαγορές, την ψηφιοποίηση και το μέλλον των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών.

Είναι σημαντικό για τη Ρουμανία να έχει ολοένα και πιο ενεργή παρουσία σε αυτές τις συζητήσεις και να οικοδομεί στρατηγικές συμμαχίες. Μαζί με την Ελλάδα μπορούμε να στηρίξουμε κοινές θέσεις στο Eurogroup και στο ECOFIN και να αποκτήσουμε μεγαλύτερο βάρος στις συζητήσεις σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τη φορολογία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η Ρουμανία και η Ελλάδα έχουν κοινά συμφέροντα και μια σχέση που μπορούμε να μετατρέψουμε σε ισχυρότερη φωνή για την περιοχή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

Η φράση του Δένδια με τις δύο αναγνώσεις

Στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μήνυμα στην Τουρκία η παρουσία του στην 83η επέτειο της Απελευθέρωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ», έλεγε ο Θεοδωρόπουλος στους ασθενείς του – Η διαγραφή στοιχείων και η ανάκτηση

normandia_treno
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Eπικρατέστερο το σενάριο της δολιοφθοράς, σύμφωνα με αστυνομική πηγή

marinakis_koutentakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι επινόησαν νέα μονάδα μέτρησης», απαντά ο Κουτεντάκης στο «άδειασε τον Τσίπρα» του Μαρινάκη

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη από την επίσκεψη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mήνυμα Γεραπετρίτη στην Τουρκία: «Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 15:05
mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ», έλεγε ο Θεοδωρόπουλος στους ασθενείς του – Η διαγραφή στοιχείων και η ανάκτηση

normandia_treno
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Eπικρατέστερο το σενάριο της δολιοφθοράς, σύμφωνα με αστυνομική πηγή

marinakis_koutentakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι επινόησαν νέα μονάδα μέτρησης», απαντά ο Κουτεντάκης στο «άδειασε τον Τσίπρα» του Μαρινάκη

1 / 3