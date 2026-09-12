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12.09.2026 13:47

Tσουκαλάς: Η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά τον κόσμο της εργασίας – Σε καμία χώρα της ΕΕ δεν υπάρχει επίδομα ανεργίας μόνο 2 μήνες

12.09.2026 13:47
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Κριτική στον Παύλο Μαρινάκη, για τη δήλωση του επιδόματος ανεργείας, άσκησε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας, το πρωί του Σαββάτου, στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» του Action24, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επισήμανε πως απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης «θα ξεδιπλώσει ένα σχέδιο τετραετίας, με ρητή αναφορά στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης», καθιστώντας σαφές στον ελληνικό λαό ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο και πολιτικό προσωπικό και είναι έτοιμο να κυβερνήσει αύριο το πρωί, μέσα από οργανωμένη δουλειά και χωρίς κρυφή ατζέντα. Ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, οικονομικής ανόρθωσης, ισχυρού κοινωνικού κράτους, ισχυρών θεσμών και δημοκρατίας».

Χαρακτήρισε στοίχημα της επόμενης ημέρας για τη χώρα το «πώς μπορεί να παραχθεί πιο πολύς πλούτος και πώς αυτός θα διανεμηθεί πιο δίκαια» και τόνισε: «Η Ελλάδα είναι τελευταία και στην αγοραστική δύναμη αλλά και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση απέτυχε και στο να γίνει η χώρα πιο ανταγωνιστική. Διότι, δεν αξιολογείσαι μόνο από τον αριθμό των βημάτων που κάνεις. Αλλά και από το πόσα βήματα έκαναν οι υπόλοιποι».

«Μοναδικός αντίπαλός μας η κυβέρνηση»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι ο μόνος αντίπαλος της Χαριλάου Τρικούπη είναι η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «εμείς είμαστε εδώ για να αποτελέσουμε έναν άλλο πόλο, τον προοδευτικό πρωταγωνιστή, με ένα πρόγραμμα ριζικά αντιπαραθετικό με της Νέας Δημοκρατίας. Στο ιδιωτικό χρέος, στις συντάξεις, στην εργασία, στην ενέργεια, στον πρωτογενή τομέα».

Τόνισε, ωστόσο, ότι «εάν κάποια κόμματα έχουν ομοιότητες με την κυβέρνηση σε κάποιες κεντρικές επιλογές, όπως τα θηριώδη πλεονάσματα, ο νόμος Κατρούγκαλου και η μη επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, θα τις αναδεικνύουμε κυρίως για να μην υπάρχει αποπροσανατολισμός του κόσμου. Αν ο πολίτης θέλει να έχουμε, όχι απλά αλλαγή φρουράς, αλλά αλλαγή πολιτικής, μία λύση έχει: το ΠΑΣΟΚ. Και ο κόσμος της μετριοπάθειας θέλει αξιοπιστία».

Καταλόγισε, παράλληλα, έναν «επικίνδυνο και αντικοινωνικό ελιτισμό» στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο της ακροδεξιάς: «Η Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι ένα κόμμα εντός του δημοκρατικού τόξου. Αλλά υπάρχουν στελέχη της που προέρχονται από την ακραία δεξιά και διατυπώνουν ακραίες απόψεις. Και αυτά έχουν ευθύνη για την άνοδο της ακροδεξιάς την οποία νομιμοποιούν».

Στο στόχαστρο του κ. Τσουκαλά μπήκε και η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.

«Οι πιο πολλές χώρες έχουν επίδομα ανεργίας τουλάχιστον ένα χρόνο και μόνο η Μάλτα έχει πέντε μήνες και η Ουγγαρία τρεις. Και θέλει η κυβέρνηση να γίνουμε εμείς οι ουραγοί στα εργασιακά δικαιώματα; Και, επειδή ο κ. Μαρινάκης έφερε σαν παράδειγμα τη μείωση της ανεργίας, η Σουηδία που έχει πιο μικρή ανεργία ή άλλες χώρες γιατί έχουν 12-15 μήνες και πρέπει να έχουμε δύο; Αυτό είναι μία κρυφή ατζέντα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι τα επίσημα χείλη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά τον κόσμο της εργασίας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε και τη στάση της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και την πρόσφατη δήλωση Φλωρίδη, υπογραμμίζοντας: «Δεν μπορεί να λες και “ήρεμα νερά” και ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Είναι σα να παραδέχεται πως έλεγες ψέματα τόσο καιρό για τα “ήρεμα νερά”. Και αυτό συνιστά μία αδιανόητη τρομοκρατία η οποία φτάνει να είναι εθνικά επικίνδυνη. Περιμένω τον κ. Γεραπετρίτη, τον κ. Δένδια να έρθουν να μας ενημερώσουν για τον εθνικό κίνδυνο που λέει η κυβέρνηση ότι απειλεί τη χώρα. Και το 1989-90 υπήρξε ακυβερνησία για ένα διάστημα. Είχαμε κάποια επίθεση από την Τουρκία; Η πατρίδα είναι πάνω από τον κ. Μητσοτάκη, ξέρετε. Είναι πάνω από όλα».

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