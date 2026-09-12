«Οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι επινόησαν νέα μονάδα μέτρησης», απαντά ο Κουτεντάκης στο «άδειασε τον Τσίπρα» του Μαρινάκη

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη για πολιτική εξαπάτηση σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛΑΣ.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ διέψευσε τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι οι δαπάνες αποτελούν ετήσιο κόστος και όχι τετραετίας.

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης απέρριψε τις κατηγορίες και διευκρίνισε ότι το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι δημόσιες δαπάνες αποτυπώνονται ετησίως και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια επινόησης νέων μονάδων μέτρησης και εσφαλμένων υπολογισμών.

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Σαββατιάτικη κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη και τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, με αφορμή συνέντευξη του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, το βράδυ της Παρασκευής, στο Action 24.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «πανηγυρικό άδεισμα» του Αλέξη Τσίπρα από τον Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.ΑΣ. για το «κοστολογημένο» πρόγραμμά του κόμματος και μίλησε για «πολιτική εξαπάτηση».

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

«Το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα»

Η ανακοίνωση Μαρινάκη προκάλεσε την απάντηση του Φραγκίσκου Κουτεντάκη, ο οποίος κατηγόρησε τους «μαθητευόμενους κοστολόγους της Ν.Δ.» -όπως τους αποκάλεσε- πως «αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης».

«Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες», επισήμανε.

Αναλυτικά η απάντηση Κουτεντάκη:

«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ των κυβερνητικών «κοστολογήσεων»: μετά την «προσωπική θέση» για δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακάλυψε ένα δήθεν «άδειασμα» ανάμεσα σε όσα είπα σε τηλεοπτική συνέντευξη και σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Δυστυχώς για το σενάριο, οι αριθμοί δεν συνεργάζονται. Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες.

Όμως οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι της ΝΔ αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης: το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας. Έτσι ανακάλυψαν ότι αν προσθέσεις τις δαπάνες τεσσάρων ετών προκύπτει μεγαλύτερος αριθμός από τη δαπάνη ενός έτους. Ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή, μετράει το 2030 τέσσερις φορές, και καταλήγει στα 30 δισ. Πρέπει, βεβαίως, να του αναγνωριστεί εγκράτεια: όταν ο κ. Κοντογεώργης εκτίμησε τα μέτρα στα 18 δις αυτός τα μείωσε στα 13 δισ. Και τώρα που ο κ. Πιερρακάκης τα εκτίμησε σε 40 δισ., αυτός τα κατεβάζει στα 30 δισ.

Σε κάθε περίπτωση, για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε: το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δις με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δις σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δις. Είναι 7,5 δις.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο επεισόδιο. Ίσως μέχρι τότε οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα», κατέληξε.

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