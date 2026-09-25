Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς υπέγραψε τη σύμβαση για τη νέα Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στη Σαλαμίνα

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Στον Δήμο Σαλαμίνας συνεχίζεται το καινοτόμο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία, καθώς υπεγράφη παρουσία του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά η σύμβαση για την κατασκευή της δομής από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.



Πρόκειται για τη δεύτερη δομή, μετά από αυτή της Ηλιούπολης, που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας, ενώ ακολουθεί και η κατασκευή ΣΥΔ ΑμεΑ στο Π. Φάληρο.



Το έργο, προϋπολογισμού 1,19 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021–2027», με την επίβλεψη του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και αναμένεται να έχει παραδοθεί εντός 24 μηνών. Στο πλαίσιο της υπογραφείσας σύμβασης, προβλέπεται η δημιουργία κτηρίου έκτασης 490 τ.μ., συνολικής χωρητικότητας 9 ωφελούμενων, με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και κοινόχρηστους – βοηθητικούς χώρους. Την ευθύνη για τη λειτουργία της δομής θα έχει ο «Σύλλογος Γονέων Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας».



Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Μετά την Ηλιούπολη, κάνουμε σήμερα στη Σαλαμίνα το επόμενο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία και την αγωνία των οικογενειών τους για το μέλλον. Η δεύτερη από τις τρεις νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης περνά πλέον στη φάση της κατασκευής, μετατρέποντας έναν σχεδιασμό κοινωνικής φροντίδας σε συγκεκριμένη υποδομή.

Είμαστε η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ για την εξ αρχής κατασκευή τέτοιων δομών για ΑμεΑ. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο εκεί όπου μπορεί να έχει ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτέλεσμα.

Για εμάς, η κοινωνική πολιτική αποκτά πραγματικό περιεχόμενο όταν οδηγεί σε απτές λύσεις. Όταν δημιουργεί τις συνθήκες ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία, μέσα στην κοινότητα, με την υποστήριξη που πραγματικά χρειάζεται. Παράλληλα, δίνει μια ουσιαστική απάντηση στους γονείς και στις οικογένειες που εύλογα αγωνιούν για το αύριο των δικών τους ανθρώπων.

Πιστεύω βαθιά ότι ο κοινωνικός ρόλος της Περιφέρειας κρίνεται στην πράξη: στο αν βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, στο αν δημιουργεί ίσες ευκαιρίες και στο αν διασφαλίζει ότι κανένας συμπολίτης μας δεν αισθάνεται μόνος ή αποκλεισμένος».



Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο και πολύ κρίσιμο έργο για τον δήμο Σαλαμίνας και κυρίως για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Ήταν το μεγάλο όνειρο, ο μεγάλος στόχος για το νησί μας, να δημιουργηθεί μια Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Χάρη στον Περιφερειάρχη, κ. Χαρδαλιά αυτό το όνειρο πλέον παίρνει σάρκα και οστά».



Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς και η Γενική Διευθύντρια Έφη Φιλιοπούλου, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021–2027» Δημήτρης Δρόσης, καθώς και ο ιδρυτής του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ Σαλαμίνας Γιάννης Σπηλιόπουλος.

Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία

Με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ουσιαστική στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ενέταξε πριν από έναν χρόνο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027 την κατασκευή τριών νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Περιφέρεια Αττικής κατέστη η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που ενέκρινε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την εξ αρχής κατασκευή ΣΥΔ για ΑμεΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4,75 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Εκτός από τη νέα δομή στη Σαλαμίνα, τον περασμένο Αύγουστο υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή ΣΥΔ ΑμεΑ στην Ηλιούπολη, συνολικής δαπάνης 3,25 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας 18 ωφελουμένων, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την επικείμενη δημιουργία αντίστοιχης δομής στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν μικρές μονάδες φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία, καθώς και για παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παρέχουν στέγαση, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν τους ωφελούμενους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την αυτονομία τους και συμβάλλουν σε μια όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση μέσα στην κοινότητα. Κεντρικοί στόχοι είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η πρόληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία και την υποστήριξη ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ήδη, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), χρηματοδοτείται η λειτουργία 13 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ. Με ένα συνεκτικό πλέγμα υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει έμπρακτα την κοινωνική της πολιτική, με σταθερό σημείο αναφοράς τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητάς του.

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