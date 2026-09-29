Νίσυρος: Προσάραξη ιστιοφόρου με τέσσερις επιβαίνοντες κοντά στο λιμάνι

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού στη Νίσυρο, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας, με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Το ιστιοφόρο προσάραξε κάτω από άγνωστες συνθήκες κοντά στο λιμάνι της Νισύρου.

Στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

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