search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 14:48
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 12:34

Nova: Οι Πέμπτες του Οκτωβρίου φέρνουν back to back από τις 22:00 μεγάλες συμπαραγωγές στο Novacinema2!

29.09.2026 12:34
novacinema

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
  • 1/10 «Καζαντζάκης» & «Saison Morte», 8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες», 15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας  των Σαργασσών» & «Café 404», 22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης» και 29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση».
  • Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές
  • Και φυσικά On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Ο Οκτώβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα «Nova Co-productions» στις συμπαραγωγές της Nova, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Καποδίστριας». Κάθε Πέμπτη από τις 22:00 στο Novacinema2 θα μεταδίδoνται back to back ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες:

  • 1/10 «Καζαντζάκης» & «Saison Morte»
  • 8/10 «Τελευταία Κλήση» & «Νύφες»
  • 15/10 «Το Θαύμα της Θάλασσας  των Σαργασσών​» & «Café 404»
  • 22/10 «Νύφες» & «Καζαντζάκης»
  • 29/10 «Καποδίστριας» & «Τελευταία Κλήση»

Στο αφιέρωμα της Nova, κάθε Πέμπτη οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν κορυφαίους ηθοποιούς, καταξιωμένους σκηνοθέτες και δημιουργούς όπως ο Γιάννης Σμαραγδής σε ταινίες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα κινηματογραφικά δρώμενα. Η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi-new

Σχεδόν το ένα πέμπτο της τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας είχε ο Alpha τη Δευτέρα (29/9)

THEODORIKAKOS_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Θεοδωρικάκου με φόντο την άρση ασυλίας του – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

oplo_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό – Συνελήφθη ο αστυνομικός πατέρας του

pizzi_paparazzo
MEDIA

Πέθανε ο Umberto Pizzi, ένας από τους τελευταίους paparazzi της «Dolce Vita» – Η ιστορική συμπλοκή με τον Gerard Depardieu τη δεκαετία του ’70

kardia-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: Πέντε τροφές που «προστατεύουν» την καρδιά και ρίχνουν τη χοληστερόλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

gerapetritis- floridis- theoxaris – livanios – new
ΚΑΛΧΑΣ

Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 14:47
tiletheasi-new
MEDIA

Σχεδόν το ένα πέμπτο της τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας είχε ο Alpha τη Δευτέρα (29/9)

THEODORIKAKOS_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Θεοδωρικάκου με φόντο την άρση ασυλίας του – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

oplo_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό – Συνελήφθη ο αστυνομικός πατέρας του

1 / 3