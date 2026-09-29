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29.09.2026 12:45

Μήνυμα Μαρινάκη για τις ακραίες δηλώσεις γαλάζιων στελεχών – «Να προσέχουμε το ύφος μας»

29.09.2026 12:45
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Τα φάουλ με τις προκλητικές δηλώσεις στελεχών της ΝΔ, όπως ο Σπύρος Κουλκουδίνας που συνέστησε να πηγαίνουν με λεωφορείο όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν καύσιμα για το αυτοκίνητο ή ο Χάρης Θεοχάρης που μίλησε με «κακόμοιρους», έχουν ενοχλήσει το Μαξίμου.

Εξ ου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με προσεκτικά αιχμηρό τρόπο έστειλε μήνυμα, μπας και σταματήσουν αυτές οι ακραίες παρεμβάσεις, που φτάνουν και στο όριο της προσβολής.

Για να δούμε, θα το πάρουν το μήνυμα ή θα συνεχίσουν τις αλαζονικές συμπεριφορές;

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