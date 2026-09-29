Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ 

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Οικιακή βοηθός συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι έκλεψε 50.000 ευρώ σε μετρητά και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας από το σπίτι γυναίκας, 51 ετών, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για 28χρονη, με καταγωγή από τη Γεωργία, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο σπίτι ως υπάλληλος καθαριότητας.
Όπως καταγγέλθηκε, τα χρήματα και οι λίρες ήταν επιμελώς κρυμμένα στο χώρο της οικίας της 51 ετών καταγγέλλουσας.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, δεν εντοπίστηκε κάτι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η 28χρονη, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
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