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29.09.2026 09:39

Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία, διακόπηκε η κυκλοφορία (video)

29.09.2026 09:39
dalika_egnatia_fotia
@kozan

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Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που κινείτο στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βαρύ όχημα μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Για την ασφάλεια των οδηγών έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

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