Μάτι: «Όχι» στο ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για Τερζούδη, Ματθαιόπουλο και Καπάκη

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Να μη χορηγηθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για τη φονική φωτιά στο Μάτι, αποφάσισε σήμερα (29/9) το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.

Την απόρριψη είχε προτείνει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας, Ευφροσύνη Παναγιωτοπούλου.

Στον Άρειο Πάγο είχαν προσφύγει ο πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός, Βασίλη Ματθαιόπουλος, και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης.

«Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δε μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν ήλεγξαν την πυρκαγιά. Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες όπως τα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», σημείωσε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας.

«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι αν αναγνωριστεί ελαφρυντικό στους τρεις καταδικασθέντες αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποινής τους, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν «δυσανάλογη, της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των εγκλημάτων που τελέσθηκαν στις 23 Ιουλίου του 2018 στο Μάτι».

Η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο αποκλειστικά για νέα κρίση επί του συγκεκριμένου ελαφρυντικού, καθώς η ενοχή των τριών έχει κριθεί αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αναιρέσει εν μέρει την προηγούμενη εφετειακή απόφαση ως προς το ελαφρυντικό, κρίνοντας ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η μη αναγνώρισή του.

Σήμερα, από τους τρεις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει την ποινή τους, ενώ ο Σωτήρης Τερζούδης εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή.

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