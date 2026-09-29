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29.09.2026 16:28

Το τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της στέγης: «Τέλος στον φόβο από funds και εισπρακτικές»

29.09.2026 16:28
syriza

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Μετά την πρόταση για την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ και την προσιτή στέγη για νέους και φοιτητές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει με το τρίτο βίντεο της καμπάνιας του, αυτή τη φορά για τα κόκκινα δάνεια, τα funds και τις εισπρακτικές εταιρείες.

Στο νέο βίντεο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τους δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο πλειστηριασμού και τη συνεχή πίεση των εισπρακτικών.

«Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πλειστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία», τονίζει και παρουσιάζει τη λύση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, να βγάζει από τη μέση τις εισπρακτικές και να τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των funds, με τρόπο και χρόνο αποπληρωμής που μπορεί να αντέξει ο δανειολήπτης.

«Γιατί η προστασία της κατοικίας και της αξιοπρέπειας των πολιτών δεν μπορεί να παραδίδεται στα funds και στις εισπρακτικές», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική ανακοίνωση και καταλήγει: «Με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς».

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