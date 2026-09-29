Interview: Δεν διέψευσε ότι η έρευνα ήταν έτοιμη πριν… ολοκληρωθεί ο Βασιλειάδης – Από WhatsApp και όχι από email η διαρροή

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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της καταγγελίας για τη δημοσκόπηση της Interview, μετά την απάντηση του διευθύνοντος συμβούλου και πολιτικού αναλυτή της εταιρείας, Δημήτρη Βασιλειάδη, καθώς από τις δηλώσεις του προκύπτουν ερωτήματα που όχι μόνο δεν κλείνουν την υπόθεση, αλλά φαίνεται να την περιπλέκουν περισσότερο.

Μιλώντας στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στον Realfm 97,8, ο κ. Βασιλειάδης επιτέθηκε στον δικηγόρο Άρη Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι απευθύνθηκε στο ΕΣΡ «προκειμένου να κάνει σόου».

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: ήταν ή όχι έτοιμη και διαθέσιμη η συγκεκριμένη έρευνα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της, ολοκληρωνόταν η συλλογή των δεδομένων; Και σε αυτό το ερώτημα ο κ. Βασιλειάδης δεν έδωσε ευθεία αρνητική απάντηση.

Το επίμαχο «23:58» της 27ης Σεπτεμβρίου

Στην καταγγελία του, ο Άρης Παπαδόπουλος υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι η έρευνα είχε ήδη σταλεί στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή πριν από την ημερομηνία που, σύμφωνα με την καταγγελία, εμφανίζεται ως ημέρα ολοκλήρωσής της.

Μάλιστα, ο δικηγόρος επικαλείται συγκεκριμένο ψηφιακό πειστήριο, αναφέροντας: «Όπως αναμφισβήτητα αποδεικνύεται από το ψηφιακό πειστήριο 1, που επισυνάπτεται, η έρευνα στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές, επιλεκτικά και εμπιστευτικά ήδη από τις 23:58 στις 27/9/2026».

Στο στιγμιότυπο που συνοδεύει την καταγγελία εμφανίζεται πράγματι αρχείο PDF να έχει αποσταλεί στις 23:58, ενώ η ημερομηνία που εμφανίζεται στη συνομιλία είναι 27/09/26.

Το κρίσιμο εδώ είναι ότι η καταγγελία δεν αναφέρει πως το συγκεκριμένο αρχείο έφτασε στον δικηγόρο μέσω email. Αναφέρει ότι η έρευνα είχε αποσταλεί μέσω εφαρμογής επικοινωνίας και χρησιμοποιεί το σχετικό στιγμιότυπο ως πειστήριο του ισχυρισμού της. Αυτό δημιουργεί εμφανή αναντιστοιχία με ένα βασικό σημείο της απάντησης του Δημήτρη Βασιλειάδη.

Ο ίδιος ανέφερε: «Μάλιστα δεν αμφισβητεί τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά λέει ότι τελείωσε η έρευνα στις 27/9 αντί στις 28/9, όπως λέει. Αυτό όμως πρέπει να το αποδείξει. Διότι όταν τον ρώτησαν πώς βρήκε την έρευνα είπε ότι του ήρθε σε mail. Από ποιο mail σε ποιο mail; Την ανάλυση των δεδομένων την κάνω μόνο εγώ. Άρα από ποιο mail την πήρε;».

Η εικόνα από την καταγγελία δείχνει ότι το μήνυμα έφτασε στον δικηγόρο από WhatsApp και όχι από email, εκθέτοντας τον κ. Βασιλειάδη

Όμως, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο απόσπασμα της καταγγελίας, το επιχείρημα δεν στηρίζεται σε email. Στηρίζεται σε φερόμενη αποστολή του αρχείου μέσω εφαρμογής επικοινωνίας στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι πρωτίστως «από ποιο mail σε ποιο mail;», αλλά αν το αρχείο που εμφανίζεται στο στιγμιότυπο είναι αυθεντικό, ποιος το απέστειλε, σε ποιον και –κυρίως– πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει ολοκληρωμένη παρουσίαση της έρευνας στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου, εφόσον η διαδικασία της έρευνας εμφανίζεται να ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η απάντηση για τη διαδικασία και το ερώτημα που μένει ανοικτό

Ο κ. Βασιλειάδης έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στο πού θα έπρεπε να έχει γίνει η καταγγελία. «Να ενημερώσουμε τον δικηγόρο ότι η διαδικασία καταγγελίας μίας δημοσκόπησης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι να πάει στο ΕΣΡ αλλά στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς). Είναι μία επιτροπή που έχει ένα προεδρείο το οποίο δεν αποτελείται από δημοσκόπους αλλά από πραγματογνώμονες που είναι κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Εάν θέλει κάποιος να κάνει σωστά τη δουλειά του και να καταγγείλει τη δημοσκόπηση, πρέπει να πάει στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων, να πει ότι ο “Βασιλειάδης έχει μία στημένη δημοσκόπηση” και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. Αυτή είναι η διαδικασία. Όλα τα άλλα είναι σόου».

Η απάντηση αυτή ανοίγει μια συζήτηση για τη διαδικασία ελέγχου μιας δημοσκόπησης και την αρμοδιότητα των εμπλεκόμενων φορέων, δεν απαντά όμως από μόνη της στο πραγματικό ζήτημα που θέτει το ψηφιακό πειστήριο της καταγγελίας.

Και αυτό είναι εξαιρετικά συγκεκριμένο: υπήρχε ή όχι στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου το συγκεκριμένο PDF με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων; Εάν το στιγμιότυπο είναι αυθεντικό και το αρχείο είναι πράγματι η επίμαχη παρουσίαση, τότε θα πρέπει να εξηγηθεί πώς και πότε δημιουργήθηκε, ποια δεδομένα περιείχε εκείνη τη στιγμή και πώς συμβιβάζεται η ύπαρξή του με τον δηλωμένο χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Ο κ. Βασιλειάδης δεν αμφισβητεί ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν το χρόνο ολοκλήρωσής της.

Σε κάθε περίπτωση, αν η Interview αμφισβητεί την αυθεντικότητα του στιγμιότυπου, το περιεχόμενο του PDF ή τον χρόνο αποστολής του, αυτό επίσης μπορεί να δηλωθεί και να ελεγχθεί.

Μέχρι τότε, όμως, η ουσία της καταγγελίας παραμένει αναπάντητη: όχι από ποιο email προήλθε η έρευνα, αλλά πώς εμφανίζεται ένα αρχείο με την παρουσίασή της να κυκλοφορεί πριν από τον δηλωμένο χρόνο ολοκλήρωσής της.

Και αυτό είναι τελικά το ερώτημα στο οποίο καλείται να δοθεί καθαρή απάντηση.

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