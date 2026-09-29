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29.09.2026 14:32

Πλάκα: Νομικές κινήσεις ετοιμάζουν συγγενείς των θυμάτων – «Καμία ενημέρωση από την Πολιτεία»

29.09.2026 14:32
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Νομικές κινήσεις κατά παντός υπευθύνου προαναγγέλλουν οι συγγενείς των τεσσάρων Αμερικανών θυμάτων της φονικής έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα.

Ο δικηγόρος τους, Γιώργος Καραπάνος, ανέφερε πως ακόμη δεν έχουν λάβει «καμία» ενημέρωση από την ελληνική Πολιτεία για την πορεία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η επικοινωνία τους γίνεται μέσω της αμερικανικής πρεσβείας.

«Θα κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συγγενείς των δύο ζευγαριών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, έχουν ήδη προσέλθει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

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