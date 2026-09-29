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29.09.2026 15:34

To Release Athens μετακομίζει στο Markopoulo Complex και υποδέχεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους The Neighbourhood

29.09.2026 15:34
NEWS-NEIGHBOR

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Μετά από 10 χρόνια στην Πλατεία Νερού, το Release Athens Festival αλλάζει χώρο διεξαγωγής, ανακοινώνοντας την μετακόμισή του στο Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Παράλληλα, το Release Athens ανακοίνωσε και το πρώτο όνομα για το επερχόμενο φεστιβάλ, τους The Neighbourhood.

Το δελτίο Τύπου:

«Το Release Athens ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και υποδέχεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους The Neighbourhood, την Παρασκευή 25 Ιουνίου, στο Markopoulo Complex, στο Μαρκόπουλο. Η διάσημη καλιφορνέζικη μπάντα, που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο alternative rock, pop και R&B, έχοντας ως σημείο αναφοράς το «Sweater Weather», ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια στην ιστορία του Spotify, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης alternative-pop σκηνής, με δισεκατομμύρια streams και εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική μελαγχολική αισθητική της.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχτεί  μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει  ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον.

Ο χώρος διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός Μετρό Κορωπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνουν την πρόσβαση από διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

THE NEIGHBOURHOOD

Οι The Neighbourhood δημιουργήθηκαν στην Καλιφόρνια το 2011 και δεν άργησαν να ξεπεράσουν τα όρια της εναλλακτικής σκηνής από την οποία ξεκίνησαν. Με frontman τον χαρισματικό Jesse Rutherford και μια αισθητική που έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους, η μπάντα βρήκε από νωρίς τη δική της θέση στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Η εκτόξευσή τους ήρθε με το single «Sweater Weather», που συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ «I Love You.» (2013) και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα alternative hits της εποχής του. Περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, το τραγούδι πλησιάζει τα 5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια στην ιστορία της πλατφόρμας. Παράλληλα, κομμάτια όπως τα «Daddy Issues», «Softcore», «Reflections» και «You Get Me So High» έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια διάρκεια της επιτυχίας τους και τη σύνδεσή τους με μια νέα γενιά ακροατών.

Ακολούθησαν τα «Wiped Out!» (2015), «The Neighbourhood» (2018) και «Chip Chrome & The Mono-Tones» (2020), με το συγκρότημα να εξελίσσει σταθερά τον ήχο του, διατηρώντας τη σκοτεινή, μελαγχολική ατμόσφαιρα που έγινε σήμα κατατεθέν του. Μετά από μια πολυετή παύση, τα πέντε μέλη βρέθηκαν ξανά μαζί στο στούντιο και επέστρεψαν το 2025 με το «(((((ultraSOUND)))))», το πέμπτο άλμπουμ της καριέρας τους, αποτέλεσμα μιας πιο ελεύθερης έκφρασης και αυθόρμητης δημιουργικής διαδικασίας.

Η επιστροφή τους στη σκηνή συνοδεύτηκε από τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας τους, με εμφανίσεις σε μερικές από τις σημαντικότερες αρένες του κόσμου, ανάμεσά τους το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, το The O2 του Λονδίνου και το Accor Arena του Παρισιού.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.grmore.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical–spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ».

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