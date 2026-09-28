MTV VMA 2026: Ιστορικές νίκες για τους BTS και τη Lisa των Blackpink (photos/videos)

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Η Lisa των Blackpink έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ασιάτισσα σόλο καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ποπ/Τραγουδιού (Best Pop) στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards. Οι BTS έγιναν το πρώτο συγκρότημα της K-pop που απέσπασε το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς».

Η Lisa επικράτησε έναντι των Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) και Ολίβια Ροντρίγκο (Olivia Rodrigo), κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Ποπ Τραγουδιού για το «Dream» -τη συνεργασία της με τον Ιάπωνα ηθοποιό Κεντάρο Σακαγκούτσι (Kentaro Sakaguchi)– την Κυριακή στο Λος Άντζελες.

Το μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Blackpink κέρδισε στην τελετή απονομής των VMAs ως η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα της K-pop που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, έξι χρόνια αφότου οι BTS είχαν γίνει το πρώτο συγκρότημα της K-pop που κέρδισε στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Εμφανώς συγκινημένη όταν η τραγουδίστρια και ηθοποιός Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor) ανακοίνωσε τη νίκη της, η Lisa kρατώντας το τρόπαιο, ευχαρίστησε το MTV προτού στρέψει την προσοχή της στα άτομα που στήριξαν την καριέρα της.

«Όλα εκείνα τα όνειρα που έκανα αργά τη νύχτα με έφεραν εδώ σήμερα», είπε και ευχαρίστησε τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες της, γνωστούς ως «Lilies». «Στους Lilies μου: δεν θα βρισκόμουν εδώ χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τη στήριξή σας» τόνισε.

Η ερμηνεύτρια του «New Woman» -η οποία φέτος ήταν επίσης υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερου K-pop Βίντεο, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερου Μοντάζ- έχει κερδίσει στο παρελθόν το βραβείο Καλύτερου K-pop τρεις φορές ως σόλο καλλιτέχνιδα: το 2022, το 2024 και το 2025.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «SaWaDiKa», το νέο της hip-hop single, ο τίτλος του οποίου προέρχεται από τον χαιρετισμό «sawatdee ka» στα ταϊλανδέζικα που σημαίνει «γεια».

Οι BTS κέρδισαν και στις τρεις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιοι. Οι superstars της K-pop απέσπασαν τα βραβεία «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Καλύτερο K-pop» για το «Swim» -το βασικό single από το πέμπτο άλμπουμ τους, «Arirang»- καθώς και το βραβείο «Καλύτερο Συγκρότημα».

Η νίκη στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς» είναι ιδιαίτερα σημαντική: καθώς ήταν η πρώτη φορά που οι BTS κέρδισαν το συγκεκριμένο βραβείο και έγιναν το πρώτο συγκρότημα της K-pop που το καταφέρνει.

Οι διακρίσεις συμπίπτουν με την επιστροφή των BTS ως πλήρες συγκρότημα επτά μελών, έπειτα από απουσία σχεδόν τεσσάρων ετών από κοινές δραστηριότητες, διάστημα κατά το οποίο τα μέλη ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική θητεία που είναι υποχρεωτική στη Νότια Κορέα.

Οι BTS δεν παρευρέθηκαν στην τελετή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο πρόγραμμά τους, αλλά αποδέχτηκαν τα βραβεία μέσω δήλωσης που εξέδωσε η εταιρεία τους, η Big Hit Music. «Το “Arirang” αποτελεί για εμάς μια νέα αρχή, επομένως η παραλαβή αυτού του βραβείου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία», ανέφερε το συγκρότημα, ευχαριστώντας τους ARMY -το παγκόσμιο κοινό των θαυμαστών τους- για τη στήριξή του.

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