Το «αντίο» της Finos Film στην Ελένη Προκοπίου: «Μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου»

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Η Finos Film, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, αποχαιρέτησε τη χορεύτρια και ηθοποιό, Ελένη Προκοπίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγαπημένη μας “Κυρία της Αυλής”, Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και ένα βλέμμα που μαγνήτιζε τον κινηματογραφικό φακό, άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη, πριν επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Στη Φίνος Φιλμ πρωτοεμφανίστηκε το 1966 με το “Ραντεβού στον Αέρα” και μέσα στην ίδια χρονιά ακολούθησαν οι “Παράνομοι Πόθοι”, “Οι Κυρίες της Αυλής” και “Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα”. Έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε για “Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας”, που έμελλε να είναι και η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση της καριέρας της.

Σήμερα την αποχαιρετούμε μέσα από στιγμές τριών ταινιών της και κρατάμε ζωντανά το χαμόγελο, την κίνηση, τη λάμψη της και, φυσικά, την αθάνατη ατάκα της “Μένουμε πάντα παιδιά”.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αντίο, Ελένη μας», αναφέρει στην ανάρτησή της η Finos Film.

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