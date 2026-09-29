Νατοϊκή επίδειξη δύναμης κοντά στο Καλίνινγκραντ και «πυρηνική ρητορική» της Μόσχας σε τεταμένο μπρα ντε φερ

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Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τις ρωσικές πυρηνικές απειλές, αφού παραδέχτηκε δημόσια ότι υπήρξε τεταμένη ανταλλαγή απόψεων με τη Μόσχα σχετικά με τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Η στρατιωτική συμμαχία απάντησε σto ρωσικό μήνυμα «σημειώνοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και καμία από τις δραστηριότητές μας ή τις ασκήσεις μας δεν θέτει σε κίνδυνο κανένα μέρος της Ρωσίας», δήλωσε η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ σε γραπτή δήλωση την Τρίτη. «Καταδικάζουμε έντονα την απειλή βίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής», είπε.

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου απαντούσε σε προειδοποίηση που εξέδωσε η ρωσική πρεσβεία στo Βέλγιο ότι η «απερίσκεπτη και ανεύθυνη προσέγγιση» της συμμαχίας σχετικά με το Καλίνινγκραντ «αυξάνει απότομα τους κινδύνους μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης», ανέφερε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Η Ρωσία προειδοποίησε επίσης ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το οπλοστάσιό της για να υπερασπιστεί το έδαφός της στη Βαλτική, εάν η συμμαχία προσπαθήσει να την αποκόψει από την υπόλοιπη χώρα.

⚡️Comment by the Russian Embassy in Belgium on the escalation of the military-political situation around the Kaliningrad Region by NATO countries (September 28, 2026)



We are deeply concerned by the provocative statements and actions of the North Atlantic Alliance's leadership… pic.twitter.com/UU1hjwObfl — Ambassade de Russie en Belgique (@amrusbel) September 29, 2026

Το Καλίνινγκραντ είναι ένα μικρό κομμάτι ρωσικής επικράτειας που βρίσκεται ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία στη Βαλτική Θάλασσα. Η περιοχή είναι έντονα στρατιωτικοποιημένη με συστήματα αεράμυνας και ισχυρά οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ικανά να εκτοξεύσουν πυρηνικά όπλα, επειδή περιβάλλεται από χώρες του ΝΑΤΟ. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης τον ρωσικό στόλο της Βαλτικής.

Το μήνυμα στάλθηκε τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στο υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου και καλούσε «τα κράτη μέλη του μπλοκ να απόσχουν από περαιτέρω εμπρηστική ρητορική και ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί μια μεγάλης κλίμακας αντιπαράθεση», ανέφερε το TASS.

Η ασυνήθιστα άμεση κόντρα υπογραμμίζει τις βαθιές εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ της συμμαχίας και της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για μια εντεινόμενη υβριδική εκστρατεία υπό την ηγεσία της Μόσχας, η οποία πιστεύουν ολοένα και περισσότερο ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θύματα μεταξύ των αμάχων.

«Η χρήση υβριδικών τακτικών από τη Ρωσία είναι ένδειξη απελπισίας», δήλωσε η Χαρτ στη δήλωσή της. «Δεν θα αποθαρρυνθούμε από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους και να παραμένουμε ισχυροί, έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή», είπε.

Το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ότι έχει αυξήσει την επαγρύπνησή του σχετικά με τις ρωσικές δολιοφθορές και τις μυστικές δραστηριότητες. Ενώ η συνθήκη επιτρέπει στις χώρες να απαντούν μεμονωμένα, επιμένει ότι η συμμαχία υιοθετεί μια πιο προληπτική προσέγγιση, χωρίς να διευκρινίζει τι συνεπάγεται αυτό.

Δεν ήταν σαφές τι ακριβώς προκάλεσε τη δήλωση της Ρωσίας, αν και οι ευρέως αναφερόμενες αεροπορικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής κοντά στο Καλίνινγκραντ στα μέσα Αυγούστου μπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η άσκηση είχε ως στόχο να καταδείξει ότι η δυτική αμυντική συμμαχία θα ήταν σε θέση να ελέγξει τον θύλακα του Καλίνινγκραντ σε περίπτωση ρωσικής στρατιωτικής επιθετικότητας εναντίον του εδάφους του ΝΑΤΟ.

Το Υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας χαρακτήρισε την άσκηση ως επίδειξη της ικανότητας της συμμαχίας να αντιδρά γρήγορα.

❗️ Those advocating a blockade or strike on Kaliningrad should have no illusions about the consequences.



Any British or NATO military action against Russian territory would be met with all means at Russia’s disposal, including nuclear weapons.https://t.co/DgNjixMBSe pic.twitter.com/mu6QZIMkyS September 29, 2026

Επιπλέον, σε ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο επισυνάπτεται δημοσίευμα του ιστότοπου ipaper, σύμφωνα με το οποίο, ο θύλακας του Καλίνινγκραντ θα μπορούσε να αποτελέσει την «Αχίλλειο πτέρνα» του Πούτιν, ενώ υποστηρίζει ότι «οι αμυντικές δυνάμεις του Καλίνινγκραντ έχουν εξαντληθεί, με μεγάλο μέρος του στρατιωτικού προσωπικού και της ισχύος πυρός του να έχει ανατεθεί στην Ουκρανία. Μια περιοχή που κάποτε θεωρούνταν απειλή για το ΝΑΤΟ θα μπορούσε τώρα να αποτελέσει αδυναμία για τον Βλαντιμίρ Πούτιν που περιμένει να αποκαλυφθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους και ειδικούς ασφαλείας».

«Το ΝΑΤΟ έχει επιλογές για να στοχεύσει το Καλίνινγκραντ, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσει μόχλευση έναντι της Ρωσίας – για να αναγκάσει το Κρεμλίνο να περιορίσει τις επιθέσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη ή να πάρει πιο σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Η περιοχή θα μπορούσε να εκτεθεί σε οικονομικές διαταραχές και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, ψυχολογικό πόλεμο ή επιθέσεις τύπου γκρίζας ζώνης που η Μόσχα

χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο εναντίον της Ευρώπης», αναφέρει το δημοσίευμα.

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