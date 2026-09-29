Μαρόκο: Για πρώτη φορά, μια γυναίκα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία

Takeaways by to pontiki AI Ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας την πρωθυπουργία στη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι.

Η Ελ Μανσούρι, εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας, έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά τη νίκη του κόμματός της στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Το κόμμα της 50χρονης πολιτικού κατέλαβε 97 από τις 395 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η νέα πρωθυπουργός στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της χώρας, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

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Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρόκου, ο βασιλιάς της χώρας Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε την πρωθυπουργία σε μια γυναίκα, τη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές.

Ο μονάρχης δέχτηκε την Ελ Μανσούρι, την εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM) στο παλάτι του Ραμπάτ και της ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης, ανέφερε η ανακοίνωση των ανακτόρων.

JUST IN: King Mohammed VI ‌appointed Fatima Ezzahra El Mansouri as Morocco's first woman prime minister after her liberal-centrist party ‌came out on top in a September 23 parliamentary election, the royal palace said https://t.co/T8VGurkZI7 pic.twitter.com/YzRrwEbCZu — Reuters (@Reuters) September 29, 2026

Το κεντροδεξιό κόμμα, που συμμετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, κατέλαβε 97 από τις 395 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων στις βουλευτικές εκλογές που σημαδεύτηκαν από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής (38%, το χαμηλότερο εδώ και μια εικοσαετία).

Η 50χρονη δικηγόρος δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και θα πρέπει να βασιστεί σε άλλα κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Οι βασικοί προσανατολισμοί των στρατηγικών τομέων παραμένουν πάντως αποκλειστικό προνόμιο του βασιλιά.

First female prime minister named in Morocco after winning elections https://t.co/irPWWUTO8e September 29, 2026

Η Ελ Μανσούρι εντάχθηκε στο PAM από την ημέρα που ιδρύθηκε το 2008 από τον πρώην σύμβουλο του βασιλιά, τον Φουάντ Άλι Ελ Χίμα, ο οποίος ωστόσο αποσύρθηκε το 2011. Με τα χρώματα του PAM έγραψε ιστορία στο Μαρακές όταν, στα 33 της, έγινε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της πόλης, το 2009. Επανεξελέγη για μια δεύτερη θητεία στη δημαρχία το 2021. Προηγουμένως ήταν υπουργός Στέγασης στην απερχόμενη κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς και στις εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου εξελέγη βουλευτής.

Morocco's king appoints Marrakesh mayor El Mansouri as first woman prime minister

➡️ https://t.co/6QYZMJwTpp pic.twitter.com/MiPLX73TKM September 29, 2026

Η Ελ Μανσούρι σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα χρονίζοντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της χώρας και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Προεκλογικά, το κόμμα της υποσχόταν ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 5% ετησίως, κατά μέσο όρο και ότι ο πληθωρισμός θα πέσει στο 2%, ώστε να διασφαλιστεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών και να δημιουργηθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI) από τον οποίο προέρχεται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αζίζ Αχανούς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εκλογές με 66 έδρες, χάνοντας 30 έδρες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Το Κόμμα Ιστικλάλ, που επίσης μετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, εξέλεξε 65 βουλευτές.

Στην αντιπολίτευση, το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD), που επικέντρωσε την προεκλογική εκστρατεία του στην καταπολέμηση της διαφθοράς, τετραπλασίασε τις έδρες του, από 13 σε 54. Την επομένη των εκλογών ο γενικός γραμματέας του, Αμπντελιλάχ Μπενκιράνε απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνασπισμού.

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