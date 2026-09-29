search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 20:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 20:36

Μαρόκο: Για πρώτη φορά, μια γυναίκα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία

29.09.2026 20:36
maroko prothipourgos- new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας την πρωθυπουργία στη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι.
  • Η Ελ Μανσούρι, εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας, έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά τη νίκη του κόμματός της στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.
  • Το κόμμα της 50χρονης πολιτικού κατέλαβε 97 από τις 395 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
  • Η νέα πρωθυπουργός στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της χώρας, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρόκου, ο βασιλιάς της χώρας Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε την πρωθυπουργία σε μια γυναίκα, τη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές.

Ο μονάρχης δέχτηκε την Ελ Μανσούρι, την εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM) στο παλάτι του Ραμπάτ και της ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης, ανέφερε η ανακοίνωση των ανακτόρων.

Το κεντροδεξιό κόμμα, που συμμετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, κατέλαβε 97 από τις 395 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων στις βουλευτικές εκλογές που σημαδεύτηκαν από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής (38%, το χαμηλότερο εδώ και μια εικοσαετία).

Η 50χρονη δικηγόρος δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία και θα πρέπει να βασιστεί σε άλλα κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Οι βασικοί προσανατολισμοί των στρατηγικών τομέων παραμένουν πάντως αποκλειστικό προνόμιο του βασιλιά.

Η Ελ Μανσούρι εντάχθηκε στο PAM από την ημέρα που ιδρύθηκε το 2008 από τον πρώην σύμβουλο του βασιλιά, τον Φουάντ Άλι Ελ Χίμα, ο οποίος ωστόσο αποσύρθηκε το 2011. Με τα χρώματα του PAM έγραψε ιστορία στο Μαρακές όταν, στα 33 της, έγινε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της πόλης, το 2009. Επανεξελέγη για μια δεύτερη θητεία στη δημαρχία το 2021. Προηγουμένως ήταν υπουργός Στέγασης στην απερχόμενη κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς και στις εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου εξελέγη βουλευτής.

Η Ελ Μανσούρι σκοπεύει να αντιμετωπίσει τα χρονίζοντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της χώρας και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Προεκλογικά, το κόμμα της υποσχόταν ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 5% ετησίως, κατά μέσο όρο και ότι ο πληθωρισμός θα πέσει στο 2%, ώστε να διασφαλιστεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών και να δημιουργηθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI) από τον οποίο προέρχεται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αζίζ Αχανούς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εκλογές με 66 έδρες, χάνοντας 30 έδρες σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Το Κόμμα Ιστικλάλ, που επίσης μετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, εξέλεξε 65 βουλευτές.

 Στην αντιπολίτευση, το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD), που επικέντρωσε την προεκλογική εκστρατεία του στην καταπολέμηση της διαφθοράς, τετραπλασίασε τις έδρες του, από 13 σε 54. Την επομένη των εκλογών ο γενικός γραμματέας του, Αμπντελιλάχ Μπενκιράνε απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνασπισμού.

Διαβάστε επίσης:

Ιαπωνία: Το Τόκιο σπάει ρεκόρ με 34 ημέρες αδιάκοπης βροχής (Video)

Ο ανιψιός του Ερντογάν στο προσκήνιο για το σκάνδαλο – μαμούθ στην Τουρκία – Η αύξηση κερδών κατά 600.000% σε ένα χρόνο και το δαιδαλώδες πλέγμα εταιριών

Πεινασμένη αρκούδα έκανε «έφοδο» σε λαϊκή αγορά του Κολοράντο και έφαγε ψωμιά (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nato stratos 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νατοϊκή επίδειξη δύναμης κοντά στο Καλίνινγκραντ και «πυρηνική ρητορική» της Μόσχας σε τεταμένο μπρα ντε φερ

dendias-7234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Η Τουρκία συνιστά απειλή για την Ελλάδα – Πρέπει να δημιουργηθεί μία πανευρωπαϊκή άμυνα

doukissa-paris
LIFESTYLE

Η Δούκισσα Νομικού εντυπωσίασε στο Παρίσι – Στην ίδια πασαρέλα με Κένταλ Τζένερ και Κάρα Ντελεβίν (Photos/Video)

pavlos-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει τον Πατούλη, παραιτηθείτε και οι δύο έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις»

maroko prothipourgos- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Για πρώτη φορά, μια γυναίκα αναλαμβάνει την πρωθυπουργία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
touni-new
LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη κλείνει την croissanterie της στο Παρίσι για λίγες ημέρες - Η ανακοίνωση του καταστήματος

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Ισοπαλία ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ δίνει η Public Issue - Media
ΘΕΜΑ

Σοκ: Καταγγελία στο ΕΣΡ κατά Interview για δημοσκόπηση που ήταν έτοιμη πριν… ολοκληρωθεί - Τι περιλαμβάνει ο φάκελος, η στάση του ΣΕΔΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 20:50
nato stratos 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νατοϊκή επίδειξη δύναμης κοντά στο Καλίνινγκραντ και «πυρηνική ρητορική» της Μόσχας σε τεταμένο μπρα ντε φερ

dendias-7234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Βρυξέλλες: Η Τουρκία συνιστά απειλή για την Ελλάδα – Πρέπει να δημιουργηθεί μία πανευρωπαϊκή άμυνα

doukissa-paris
LIFESTYLE

Η Δούκισσα Νομικού εντυπωσίασε στο Παρίσι – Στην ίδια πασαρέλα με Κένταλ Τζένερ και Κάρα Ντελεβίν (Photos/Video)

1 / 3