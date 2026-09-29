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29.09.2026 19:36

Πεινασμένη αρκούδα έκανε «έφοδο» σε λαϊκή αγορά του Κολοράντο και έφαγε ψωμιά (Video)

29.09.2026 19:36
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Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν σε λαϊκή αγορά στο Άσπεν του Κολοράντο στις ΗΠΑ, όταν μία μεγαλόσωμη αρκούδα πλησίασε πάγκο με αρτοσκευάσματα και άρχισε να τρώει. Για την απομάκρυνσή της χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Η αρκούδα εμφανίστηκε το σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου στην αγορά αγροτών του Άσπεν και κατευθύνθηκε στον πάγκο του αρτοποιείου «Louis Swiss». Σύμφωνα με το denverpost.com, το ζώο άρχισε να τρώει τα φρεσκοψημένα ψωμιά, με τις εικόνες να κάνουν σύντομα τον γύρο των social media.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, η μεγαλόσωμη αρκούδα φαίνεται να σηκώνεται στα πίσω πόδια της προκειμένου να φτάσει τα αρτοσκευάσματα. Οι σχετικές αναρτήσεις συγκέντρωσαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και αντιδράσεις.

Η Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο ενημερώθηκε για την παρουσία της αρκούδας στο κέντρο του Άσπεν, την ώρα που οι πωλητές προετοίμαζαν τη λειτουργία της αγοράς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της υπηρεσίας, Τζόι Λίβινγκστον.

Η αστυνομία του Άσπεν κατάφερε να απομακρύνει το ζώο από το σημείο πριν φτάσει εκεί αξιωματικός του CPW. Η αρκούδα στη συνέχεια σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και λίγο αργότερα έφυγε από την περιοχή, όπως ανέφερε ο Λίβινγκστον.

Η περίοδος υπερφαγίας πριν από τη χειμερία νάρκη

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αρχές άγριας ζωής του Κολοράντο καταγράφουν αριθμό-ρεκόρ στις συναντήσεις και τις συγκρούσεις ανθρώπων με αρκούδες. Η κατάσταση συνδέεται με τις συνέπειες της ακραίας ξηρασίας στην πολιτεία, η οποία έχει περιορίσει τις φυσικές διαθέσιμες πηγές τροφής για τις αρκούδες και άλλα ζώα.

Παράλληλα, οι αρκούδες αυτή την εποχή αυξάνουν σημαντικά την πρόσληψη τροφής ενόψει της χειμερίας νάρκης. Πρόκειται για μια περίοδο υπερφαγίας, κατά την οποία μπορούν να καταναλώνουν έως και 20.000 θερμίδες ημερησίως, περνώντας μέχρι και 22 ώρες την ημέρα αναζητώντας τροφή και τρώγοντας.

Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικών πηγών τροφής, οι Αρχές του Κολοράντο υπενθυμίζουν ότι η σκόπιμη σίτιση άγριων ζώων είναι παράνομη. Όπως επισημαίνει το CPW, η ανθρώπινη τροφή μπορεί να μεταβάλει τη φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων και να συμβάλει στη μετάδοση ασθενειών.

Επιπλέον, η εξοικείωση των άγριων ζώων με την ανθρώπινη παρουσία μπορεί να τα οδηγήσει στο να πλησιάζουν συχνότερα κατοικημένες περιοχές. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο επιθέσεων σε ανθρώπους ή κατοικίδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει τις Αρχές στην απόφαση να προχωρήσουν σε ευθανασία των ζώων.

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