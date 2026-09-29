Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Βίντεο προσομοίωσης δείχνει κατάρριψη ελληνικού Mirage 2000-5

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Αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η απεικόνιση ελληνικού μαχητικού σε τουρκικό βίντεο προσομοίωσης, το οποίο παρουσιάζει τις δυνατότητες του αντιαεροπορικού συστήματος Hisar-O. Στο σενάριο καταγράφεται η αναχαίτιση εναέριου στόχου, ο οποίος στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας εμφανίζεται να είναι ένα Mirage 2000-5, με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τύπου αεροσκάφους να διακρίνονται καθαρά.

Το υλικό έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό αμυντικό Μέσο Defence Turk, μέσα από αφιέρωμα για τα συστήματα αεράμυνας που προβλέπεται να ενταχθούν στην τουρκική αρχιτεκτονική «Ατσάλινος Θόλος».

Η παρουσίαση περιλαμβάνει αναφορές σε συστήματα όπως τα Korkut, Sungur, Hisar-A και Hisar-O, ενώ στο ρεπορτάζ φιλοξενούνται και δηλώσεις Τούρκων αξιωματικών, τόσο από επιχειρησιακές μονάδες, όσο και από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Προσομοίωσης Αεροπορικής Άμυνας.

Το Mirage 2000-5 ως «εχθρικός» στόχος

Η επίμαχη σκηνή αφορά το Hisar-O και αναπαριστά μια πλήρη διαδικασία εμπλοκής. Αρχικά, το σύστημα εντοπίζει τον εναέριο στόχο και στη συνέχεια προχωρά στον εγκλωβισμό του, πριν ακολουθήσει η αναχαίτιση. Η ταυτότητα του στόχου γίνεται γνωστή στο τέλος, όταν το αεροσκάφος που έχει χρησιμοποιηθεί στην προσομοίωση εμφανίζεται ως Mirage 2000-5, τύπος μαχητικού που διαθέτει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

🇹🇷Defence Turk'ten bir ilk: Envantere giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik | ÇELİK KUBBE bileşenlerinde eğitimler nasıl yapılıyor?



🔸Defence Turk olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik.

🔸Ayrıca Konya Hava Savunma… pic.twitter.com/0DvEEMvcP7 — Defence Turk (@Defence_Turk) September 29, 2026

Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας στην οποία κυκλοφορεί το βίντεο. Η δημοσιοποίησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως εχθρό, αλλά ως «γείτονα και σύμμαχο εντός του NATO».

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να προβάλει την εικόνα αποκλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της ειρήνης τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επιλογή του ελληνικού μαχητικού

Η χρήση ενός ελληνικού μαχητικού ως στόχου στη συγκεκριμένη στρατιωτική αναπαράσταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα της παρουσίασης. Σε επίπεδο τουρκικής αφήγησης, το βίντεο εντάσσεται στην προβολή των δυνατοτήτων των συστημάτων αεράμυνας και της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του «Ατσάλινου Θόλου». Παράλληλα, όμως, η επιλογή του Mirage 2000-5 προσδίδει στη σκηνή ελληνοτουρκική διάσταση.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει και στο παρελθόν εμφανιστεί σε τουρκικά στρατιωτικά σενάρια και παρουσιάσεις, σε ρόλο πιθανού αντιπάλου. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η αναφορά αποκτά ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδυάζεται με την τρέχουσα συγκυρία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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