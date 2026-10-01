Φρίκη στις ΗΠΑ: Σχεδόν 1.000 παιδιά κακοποιήθηκαν από καθολικούς κληρικούς σε βάθος δεκαετιών στη Μασαχουσέτη

Takeaways by to pontiki AI Έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Μασαχουσέτης αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 275 μέλη του καθολικού κλήρου κατηγορήθηκαν για σεξουαλική κακοποίηση 944 παιδιών σε τρεις τοπικές επισκοπές.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι εκκλησιαστικές αρχές γνώριζαν για τα περιστατικά κακοποίησης, επιλέγοντας συχνά να προστατεύσουν τη φήμη της Εκκλησίας αντί για τα παιδιά.

Το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελλόμενων περιστατικών σημειώθηκε πριν από το 2002, ενώ η έρευνα κατέγραψε συστηματικές θεσμικές αποτυχίες που επέτρεψαν τη συνέχιση των κακοποιήσεων για δεκαετίες.

Οι περισσότερες υποθέσεις δεν οδήγησαν σε ποινικές διώξεις λόγω της παρέλευσης της παραγραφής ή επειδή οι πράξεις δεν θεωρούνταν παράνομες κατά τον χρόνο τέλεσής τους.

Η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας ζήτησε τη λήψη νομοθετικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της παραγραφής για αστικές αξιώσεις που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

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Σοκαριστικά στοιχεία για δεκαετίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας αποκαλύπτει έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Μασαχουσέτης.

Τουλάχιστον 275 μέλη του καθολικού κλήρου κατηγορήθηκαν για σεξουαλική κακοποίηση 944 παιδιών σε τρεις επισκοπές της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με ερευνητική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας, Άντρεα Τζόι Κάμπελ.

Όπως αναφέρει το Reuters, η έκθεση αφορά τις επισκοπές Φολ Ρίβερ, Σπρίνγκφιλντ και Γούστερ και, σύμφωνα με την Κάμπελ, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δημόσια καταγραφή τόσο της κακοποίησης όσο και των θεσμικών αποτυχιών που επέτρεψαν να συνεχίζεται για περισσότερο από μισό αιώνα.

Οι επισκοπές γνώριζαν για την κακοποίηση

Η έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας καταγράφει πολυετή προβλήματα στις τρεις επισκοπές και αναφέρει ότι οι εκκλησιαστικές αρχές γνώριζαν πως παιδιά κακοποιούνταν από ιερείς και άλλους κληρικούς.

«Πολύ συχνά προστάτευαν τη φήμη της Εκκλησίας αντί να προστατεύουν τα παιδιά», δήλωσε η Κάμπελ.

Η ίδια υπογράμμισε ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται παιδιά των οποίων παραβιάστηκε η ασφάλεια, οικογένειες που άλλαξαν για πάντα και επιζώντες που κουβαλούσαν το τραύμα για χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες.

Η πλειονότητα των περιστατικών πριν από το 2002

Το μεγαλύτερο μέρος της κακοποίησης που περιγράφεται στην έκθεση σημειώθηκε πριν από το 2002, όταν το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς απέκτησε διεθνείς διαστάσεις.

Τότε, η βραβευμένη με Πούλιτζερ έρευνα της Boston Globe αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Βοστώνης συγκάλυπταν συστηματικά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς.

Η υπόθεση αποτυπώθηκε αργότερα στην ταινία «Spotlight», η οποία κέρδισε Όσκαρ το 2016, και πυροδότησε κύμα ερευνών σε επισκοπές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συγγνώμη από επισκόπους

Η Επισκοπή του Γούστερ ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει την έκθεση προκειμένου να εντοπίσει τυχόν πρόσθετες βελτιώσεις στον τρόπο αντιμετώπισης θυμάτων παλαιότερων περιστατικών και στην προστασία των παιδιών.

Ο επίσκοπος του Φολ Ρίβερ, Έντγκαρ ντα Κούνια, ζήτησε συγγνώμη από τους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, δηλώνοντας βαθιά θλίψη για τα περιστατικά και τις πρακτικές που αποτυπώνουν την αποτυχία προστασίας των πιο ευάλωτων.

Ο επίσκοπος του Σπρίνγκφιλντ, Γουίλιαμ Μπερν, χαρακτήρισε την έκθεση «ταπεινωτική», σημειώνοντας ότι η επισκοπή έχει ήδη προχωρήσει σε νέες πολιτικές και διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του τραύματος.

Γιατί δεν ασκήθηκαν διώξεις

Η ποινική έρευνα για τις επισκοπές Φολ Ρίβερ, Σπρίνγκφιλντ και Γούστερ είχε ξεκινήσει το 2019 από την τότε γενική εισαγγελέα και σημερινή κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι.

Στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι επισκοπές ή η ηγεσία τους έφεραν ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο επέβλεπαν κληρικούς που κακοποιούσαν παιδιά.

Η Κάμπελ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας το γραφείο της παρέπεμψε τρεις υποθέσεις σε τοπικούς εισαγγελείς, με μία από αυτές να οδηγεί σε απαγγελία κατηγοριών στο Γούστερ.

Δεν ασκήθηκαν άλλες διώξεις, καθώς:

ορισμένες πράξεις δεν θεωρούνταν παράνομες την περίοδο κατά την οποία διαπράχθηκαν,

σε άλλες περιπτώσεις είχε παρέλθει η προθεσμία παραγραφής.

Η Κάμπελ δήλωσε ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στις επισκοπές αλλά και για νέες πολιτειακές νομοθετικές ρυθμίσεις υπέρ των επιζώντων κακοποίησης.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε την κατάργηση της παραγραφής για αστικές αξιώσεις που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία.

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